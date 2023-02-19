特首政策組高薪搶人才　研究員月入6萬即看入職條件

▲ 特首政策組組長黃元山。（資料圖片）

去年底成立的特首政策組，正進行組班工作，根據政府向立法會提交的文件，政策組將設8個首長級常額職位，另設39個非首長級公務員職位。

根據政府網頁，組長和副組長已名花有主，4位助理組長則仍有2位未公布。其中，組長黃元山月薪高達30.2萬元，較其做立法會議員時，升近3倍。

至於研究員方面，目前僅公布3人（其中兩位是高級研究員）。目前，特首政策組正外招聘「研究員」和「助理研究員」，前者月薪介乎6萬至6.8萬元，後者月薪則介乎3.2萬至4.3萬元。

需符合什麼條件？

其中，研究員需持本港大學甲等或乙等榮譽學士或以上學位；具良好中英文書寫及會話能力，普通話水平良好者佔優；擁不少於5年全職從事學術、地區、經濟或商業研究、公共事務及政策相關的工作經驗；能獨立進行研究項目；能同時處理多項任務及在短時間內完成工作；具良好人際交往技巧及演講能力等。

至於助理研究員，則未要求有相關工作經驗，其他要求與研究員大同小異。

相關申請3月1日截止。

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