【狂蜂浪蝶】暖男老公被23歲靚女同事狂追　港妻無懼離間一招令對方怒羞辭職

▲ 港妻無懼離間一招令對方怒羞辭職。（《夫妻的世界》劇照）

老公太受女性歡迎，作為人妻一定不好受。有港妻近日在網上討論區發文指，丈夫公司來了一名23歲的新女同事，不斷借故接近丈夫，不過人妻不但沒有嬲，更以一招擊退對方，令她辭職知難而退。

有港妻在Dcard發文分享丈夫被新女同事追求的經歷，她表示，與老公結婚兩年，他身高一米八、手臂亦有肌肉，外型上不錯，而且為人老實，有暖男感覺。

近日丈夫公司來了一名23歲青春無敵的女同事，令不少單身男同事都「雙眼發光」。然而，該女同事卻只對事主的老公有興趣，經常借故接近他，例如一眾同事外出食飯，該女同事就馬上坐在丈夫隔離，故意叫同一個餐，撒嬌表示「要同你食一樣嘅」，甚至要求分享同一杯飲品，丈夫最後都會抽走自己的飲管另叫一杯。

人妻坦言，聽後覺得有點生氣，覺得女同事進取到當著其他同事都如此大膽，而且下班後女同事仍會私訊其丈夫，問他「放假有咩做」，但丈夫都已讀不回，以免引起誤會。丈夫本決定告知女同事自己已婚，但人妻怕對方惱羞成怒，暗示不應「攤牌」。

最新影片：

女同事離間失敗

後來，該女同事行動升級，一見其丈夫準備下班，就即時跟隨其後，邀請他一起去搭車，每次丈夫都以「唔順路」推搪。人妻為了宣示主權，特意在丈夫頸上留下「咖哩雞」，女同事翌日見到雖然黑面，但仍不肯放棄，更私訊人妻丈夫，

雖然我未見過你女朋友，但你平時喺公司咁低調又唔講起佢，我諗你哋感情麻麻？聽啲同事講佢大你兩年，年紀大啲嘅女人係咪難啲相處當你小朋友？

人妻得悉後，翌日特意到丈夫公司樓下接放工，經過一番對話，女同事終知道原來她心儀的對象已婚，人妻更刻意指「佢怕醜唔話你知啩，定佢覺得同你唔熟唔洗講呀」，女同事即時借故離去。

沒想到，數天後女同事又扮沒事地與人妻丈夫聊天，更批評人妻是專制，「嗰日聽佢講嘢似佢佔上風」。人妻丈夫終忍無可忍爆發，直言自己「好愛老婆」，認為她是全世界最好的女人，報備也是他心甘情願的，

就算佢大過我我都唔介意，你唔洗再喺度破壞我哋夫妻感情，你咁後生大把日子要過，大把後生仔俾你揀。

其他同事聽完偷笑，女同事也感到很尷尬，此後公司更流傳她「勾引人夫」，最終她抵受不住壓力辭職。不少網民都笑言，看完感到大快人心，亦大讚丈夫專一，人妻反應亦冷靜，並且相信丈夫。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳