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【風再起時】郭富城為演活角色暴飲暴食　翁子光指譚耀文屬天才演員

娛樂 17:24 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

（左起）郭富城、翁子光、譚耀文。

郭富城、譚耀文與導演翁子光在昨日 (2月18日) 到九龍新界戲院為《風再起時》進行共7場的謝票，當中不少觀眾對飾演磊樂探長的郭富城戲中捧著的大肚腩大表驚奇。

一向身型健美的影帝郭富城，為演活角色的變化不遺餘力，不用道具假肚，反而不錫身撐肥自己。磊樂由本來不受賄的小警察，一路爬升至四大探長之首，建立警察貪污制度，變成暴富的「土豪」。

郭富城為角色增肥

為演活角色人生不同階段的變化，一向運動量高難以變肥的郭富城大爆，自己在開拍前數天每晚睡前大吃火鍋，再在開機前直灌一公升水，將肚皮撐滿，演活變成暴發戶的中年磊樂。

電影歷時多年終於面世，郭富城憶起電影開機拍攝的第一天，剛巧撞正女女誕生，如今女女已5歲，所以對電影的記憶特別深。

以浪漫手法拍攝的《風再起時》亦正與他本人的心態相呼應：「每個人的人生最終追求的，還是家庭、愛情，方能承傳並發展自己的夢想。」

對於《風再起時》，郭富城認為這是買少見少的港產片：「《風再起時》是真正屬於香港的電影、香港人的電影！」

導演讚譚耀文屬天才

而飾演四大探長中嚴洪探長的譚耀文，與郭富城戲內是好拍檔，戲外亦是好朋友，兩人在謝票時情不自禁在觀眾面前擁抱。

譚耀文被導演大讚是天才演員，在揣摩嚴洪的角色心理時花了不少心血，用演技為角色賦予感染力及生命力。

戲中某一個階段的嚴洪探長會不期然地面部抽搐，反射出角色的精神緊張和壓力。

譚耀文剖析演出心態：「這些年來有很多角色都有嘗試過重覆演出，所以每次演出都要費神想一些新意，每次都要在演類似角色時作出突破，去搏取大家的掌聲！做電影這樣辛苦，都是希望香港電影可以再走得更遠、更長！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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