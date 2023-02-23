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香港菁英會計劃申辦青年宿舍　目標提供150間房予300人入住

政治 19:53 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

香港菁英會擬參與青年宿舍計劃。

再有青年團體擬夥酒店做青年宿舍。香港菁英會主席凌俊傑透露，正積極物色酒店合作，目標是找到一間可容納300人的酒店，現時已有心水。凌俊傑坦言，要做好青年宿舍一點也不容易。

港府去年擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用酒店和旅館，轉做青年宿舍。去年11月尚未通關，當局簡介計劃後，不少團體躍躍欲試，積極物色酒店合作，有些更只差「一紙合約」。至12月底，內地突然提速開關，多間原本有意的酒店臨陣反悔，相關團體有心無力。

民青局1月開始接受申請，至今只收到一份申請，即香港青聯，選址銅鑼灣，最快下月1日可公布詳情。

香港菁英會主席凌俊傑透露，正積極籌備申辦青年宿舍。

據聞，除了青聯，尚有2個團體正與民青局接洽，正積極籌備且有眉目的，便是菁英會。凌俊傑話，先後接觸過數間酒店，屬意新界一間酒店，料改建150間房、容納300位青年居住。目前計劃供雙人合租，但若想自己住一間房，支付雙倍租金即可。

由於政府希望營辦者能向青年租戶，提供培養正向思維、認識國家等增值服務及活動，又要具備服務社區元素，凌俊傑話，要做得好都頗花心力。

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撰文 : 傅流螢

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