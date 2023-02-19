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吳傑莊帶學員買新衫擴眼界　鄧家彪幫學員向舊業主追按金

政治 18:36 2023/02/19

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

左起：吳傑莊、賢仔、葉劉淑儀合照。（吳傑莊Facebook圖片）

「共創明Teen」計劃推行多月，議員友師吳傑莊不時分享自己與學員賢仔的故事。日前，吳傑莊就特意約了賢仔到服裝店買衫，昨日便帶着穿上新衣的賢仔，一起出席廣東社團總會的新春團拜酒會，見識「大場面」。

吳傑莊與賢仔相處融洽，他早前透露，賢仔目前尚未有明確的興趣、目標，因此希望多帶賢仔體驗不同活動，見識多些。兩人聊天時，得悉賢仔甚少到服裝店親自揀衫，吳傑莊便帶他到連鎖服裝店選購了一套正裝，作為其生日禮物。

吳傑莊帶賢仔揀衫。（吳傑莊Facebook圖片）

而新衫亦很快派上用場，本身是廣東社團總會常務副主席的吳傑莊，昨日便帶着賢仔出席該會新春酒會，一起迎客，包括行會召集人葉劉淑儀，霍英東集團副總裁霍啟山等。吳傑莊就話，希望藉今次活動培養賢仔愛國愛港的情懷。

鄧家彪昨日前往探訪學員阿邦的新居。（鄧家彪Facebook圖片）

另一位議員友師鄧家彪，昨日則前往探訪學員阿邦的新居，聊家常。阿邦一家四口，原住在不足100呎的劏房，租金6,500元，未計水電費。不過，經社區中心推薦，現在阿邦一家入住了近三百呎的已翻新社會房屋。鄧家彪透露，新居租金與舊居一樣，但水電獨立裝錶，沒有被濫收的空間。

鄧家彪又分享如何做友師，認為要和學員聊天，要帶他開眼界，引導學員和家長有正確和正向的三觀。他更透露，自己與阿邦關係好，是因為他同時提供了議員為市民申訴的功能，幫他們向舊業主追回全份按金。

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撰文 : 傅流螢

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