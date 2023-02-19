【二十四節氣】新界今午錄最高氣溫29度　打破139年紀錄成最熱「雨水」

▲ 今日下午最高氣溫超過29度。（資料圖片）

天文台在社交平台發文指，今年二十四節氣中，「雨水」的最高氣溫打破自1884年以來的紀錄。天文台總部下午錄得最高氣溫26.6度，新界部分地區最高氣溫更超過29度。

▲ （Facebook 香港天文台）

天文台表示，雖然今日天氣偏暖，但東北季候風仍未退場，未來兩三日華南沿岸風勢頗大，早上清涼。一個低壓區正影響菲律賓以東海域並逐漸發展，隨後會遇上乾燥的東北季候風，在呂宋以東減弱消散。

此外，將畫面拉闊一點來看，一個低壓區在過去兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。在較弱的垂直風切變和較高海水溫度的有利條件下，該低壓區將逐漸發展。電腦模式頗為一致地預測，受高空反氣旋西側引導氣流影響，該系統會在未來一兩日採取偏北路徑，大致移向呂宋以東一帶。可是，當其移向較高緯度時會遇上東北季候風，遭到較乾和較涼的空氣破壞其結構，繼而減弱並消散。

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責任編輯：吳穎嵛