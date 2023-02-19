【手術燈墜下】外科醫生：涉事手術燈品牌於各地廣泛採用　如有病人在場後果嚴重

▲ 按照受訪者提供的圖片顯示，涉及意外的手術燈來自瑞典公司。(網站截圖)

按照受訪者提供的相片顯示，墜下的手術室燈及支架刻有「Maquet 」的商標，為來自德國的一間醫療設備公司，後被瑞典潔定集團（Getinge）收購。潔定集團網站顯示，公司提供醫療產品及解決方案，包括重症監護室、心血管手術以及手術室設備，其中網站顯示有至少3種手術燈的設備，而產品除了本港外，亦分銷至內地及台灣等地。

本身是外科醫生的立法會議員林哲玄向TOPick表示，網上的圖片可見的手術燈品牌，於國際間廣泛採用，不排除有私家醫院亦會採用，相信整個業界留意到事件後，亦會作出檢視。而按其理解供應商亦有負責保養工作。

林哲玄表示，30幾年行醫的生涯中，未見過相關事件。他認為，事故屬個別的意外，不過認為醫管局、衛生署及機電署等相關部門務必調查事件，尤其是目前得知的資訊，只是螺絲鬆脫，但是是否牽涉手術燈結構的問題，需要再作跟進。

林哲玄亦指，如果事故發生時有病人存在，會引致危險的後果，唯一可以做的是推開正在施行手術的病人，但手術室旁邊有大量儀器，要推開儀器亦可長達5分鐘，有必要檢視保養等步驟，以避免事故再發生。

港大醫學院急症醫學系實務副教授林沛堅亦向TOPick指，病人如果已上了手術檯進行手術，可以「好大件事」。他表示，病人及旁邊的醫護有機會直接受傷，如果傷及頸椎，就有機會「好似阿MO咁」。另外，如有物件墜下，可能令病人開刀或插喉的位置受創，亦會影響本需為「無菌區」的手術空間。

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記者：陳展棋