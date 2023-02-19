【活力午餐】屯門小學3學生食飯盒不適一人送院　校長：感到憤慨和痛心、強烈譴責供應商

大家樂集團旗下學校午膳供應商「活力午餐」爆出食安問題，其中屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學3名學生食用飯盒後不適，其中一人須送院。校長鄭家寶在最新家長通告指，對事件感到憤慨和痛心，強烈譴責「活力午餐」，已着令他們加強食材的品質檢查，確保食物安全。

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學今日(19日)向家長發出通告解釋事件，指上周四(16日)一位小五女生食用「活力午餐」提供的飯盒後感到不適，未能聯絡上家長下安排教職員陪同學生送院，當時醫生表示該女生吃了有問題的食物，而女生取藥後回家翌日已照常回校。

不過，至上周五(17日)再有2名學生食用飯盒後現不適，到醫療室休息後已回課堂繼續學習。

校方指，對供應商飯盒接二連三出現情況，引致學生不適，感到憤慨和痛心，校方已成立專責小組，監察每天午膳供應情況及飯盒質素，並不時與供應商檢討情況。對於近日午膳問題，校方已向供應商表示強烈譴責，並着令他們承諾加強食材的品質檢查，以確保食物安全。

校方將於明日(20日)與供應商再次面談，就飯盒質素及往後安排作跟進；同時學校會緊密觀察「活力午餐」往後品質，及留意有否其他較好的供應商選擇，「確保學生在校內能享用安全和健康的飯盒。」

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記者：蘇文軒