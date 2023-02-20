【段崇智專訪】人才流失宜面對現實　段崇智：中大國安課非移民潮推動因素

▲ 中文大學校長段崇智接受專訪時表示，期望帶領中大跟隨社會、國家、世界變動，靈活培育對社會有責任感的人。（陳國峰攝）

隨着社會復常重整旗鼓，中文大學校長段崇智接受本報專訪時，不諱言本港復常步伐落後，加上近年人才流失，本港社會均需「面對現實」。段崇智分析大學的角色，是致力吸引人才，幫助香港發展知識型經濟，他期望帶領中大跟隨社會、國家、世界變動，靈活培育對社會有責任感的人。

段崇智透露香港內地通關，亦帶動內地生報讀中大激增，形容香港仍有吸引力，他說︰「肥水流去他人田，並不代表肥水唔會流我田。」

本屆政府重點發展創科及「搶人才」，段崇智表示，疫情後本港科技發展步伐減慢，部分國家如新加坡，在一些領域絕對比香港有更大進步，香港要加快發展知識型經濟社會，並非像從前般「mostly talking」；對於近年本港人才流失，段崇智認為社會都要面對現實，「唔好自己呃自己」，但「亦都唔需要驚到死」。

大學國安課 料無推動移民潮

早年從美國回流、本身是生物醫學家的段崇智分析，導致人才流動的「push & pull factor」說︰「大學無法push，只能夠pull。」他舉例指，美國近年打壓華人，「push」到部分高學歷華人來港；中大亦致力吸引人才，透露前年首屆中大「校長特聘新晉教授席」計劃，已吸引逾300人報名。

至於中大本學年起要求本科生必修兩個國家安全教育課程，有份任教的段崇智指，大學國安課程是大學「必須做」的責任，相信並非移民潮的推動因素。

他解釋，課程從學術角度設計、資料具說服力，例如請中大前校長金耀基教中國經濟、文化及科技等歷史；參考學生對課程評價，有學生認為課程有助培養個人文化及修養。被問到本港社會環境對人才流失的影響，段崇智指情況複雜，超出他所涉足範疇。

段崇智又形容，師生流失人數未落入「恐慌地帶」，指每年員工人數「有上有落」，離職率亦計及轉校人數，並非離港。校方補充，上學年退學人數，按年減32人，本科生退學率僅佔2.1%；本學年入讀中大新生更是「歷來質素最佳的幾屆之一」，包括取錄7名文憑試狀元。

內地本科生報名 增至7千人

段崇智亦指，香港內地通關造成龐大來港人潮，亦帶動內地本科生報名，由以往每年少於2,000人，去年急升至7,000人；惟受收生限制，入讀內地生維持佔本科生約1成（約300人），競爭激烈；至於全日制研究院課程總報讀人數，去年更按年激增約40%，主要是內地生。

展望未來中大發展，段崇智說︰

世界環境一直在變，不能一本書讀到老，希望大學可跟住社會、國家、世界的變動，培育對社會有責任感的人。

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記者：馮琪雅、黃穎津