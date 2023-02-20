【段崇智專訪】氣球政治料無礙生物醫學發展　中大重點籌建研究所完善產業鏈

▲ 中大校長段崇智認為，在地緣政治影響下，香港應重點發展生物醫學，把握領先優勢。（陳國峰攝）

中美角力下「芯片戰爭」持續，近日兩國更因「氣球事件」關係再度繃緊。中大校長段崇智認為，在地緣政治影響下，香港應重點發展生物醫學，把握領先優勢，盼中大籌建的「創新生物醫學研究所」（IIB）可助完善產業鏈。段崇智指生物醫學涉及人道主義，其他國家難在這方面施以手段，他笑稱︰「你可以打人隻氣球，但無人係夠膽去話你隻藥唔得。」就近日「ChatGPT」熱潮，段坦言未有辦法防止學生用於抄襲，料中大將於本周開會審視情況。

ChatGPT熱潮 本周開會審視

段崇智認為，知識型經濟是香港未來發展趨勢，生物醫學將是重中之重。他指香港在生物醫學領域的研究領先世界，且在全國前50名獲徵引最多的生物醫學學者中，香港獨佔35人遠勝京滬，發展生物醫學「名正言順」，加上全球需求龐大，香港亦有財源與人才支持研究，強調香港更應把握優勢。

他說中大在1年半前便已向政府申請建立創新生物醫學研究所，從基礎研究出發，並完成產品化一條龍工作，包括臨床實驗、質量認證等，盼可設立一條完整產業鏈。段崇智比喻，知識便如同水一樣，需要管道連接至出口，最終成為一顆可應用的「藥」，而大學的任務便是做好連接角色。校方補充，項目在去年7月已獲行會，在毗連中大醫院批出2幅地皮，同年12月成立辦公室統籌計劃，並於今年1月與財政司就有關事宜會面，料於2032至2033年分3階段落成。

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」近日亦成為全球熱話，港大上周五率先宣布臨時禁止學生利用AI工具交功課或考試。中大稱已成立委員會，將於本周開會審視情況並制定適用政策。段崇智亦曾試用ChatGPT，他形容系統相當「古惑」，學生可故意要求加上一些拼寫、文法錯誤，使內容看似真人寫成，暫未有具方法解決。

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記者：馮琪雅、黃穎津