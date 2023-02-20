【段崇智專訪】借自我管理書籍總結5年校長生涯　未來4年定當牢記7要點

▲ 中文大學校長段崇智強調，校董會改革是跟隨時代進行，必會重視持份者意見。（陳國峰攝）

中文大學校長段崇智去年經歷續任校長爭議，經歷更改中大校徽風波後，最近再有議員正式提交影響中大校長任命門檻的改革校董會私人草案。段崇智對於往事不欲多談，強調校董會改革是跟隨時代進行，必會重視持份者意見。他又特別向記者推介多年前看過的書本《The 7 Habits of Highly Effective People》（與成功有約︰高效能人士的七個習慣），指自己過往處事偶然忘記書中要點，但在餘下4年任期必會牢牢記住。

段崇智在2018年1月1日接替沈祖堯，成為回流接掌中大的第8任校長，上任自稱是「土生土長香港仔」；在任期尚餘1年多的情況下，去年4月已獲校董會通過續任3年。段崇智在過去接受傳媒訪問曾笑言自己在社會事年中，黃、藍營都不討好，也未必是壞事；惟他去年再經歷多宗爭議，屢被建制派狙擊。

推介書本7成功要點

段崇智說，希望以多年前曾讀過的1本書，為其5年校長表現作總結。他分享書中提出7個成功要點，包括「主動積極」、「以終為始」、「要事第一」、「雙贏思維」、「知彼解己」、「統合綜效」及「不斷更新」，一直是他的座右銘，至今仍歷久常新。

「凡人係咪做到所有嘅嘢？」段崇智笑稱「唔知」，又指雖沒有「水晶球」預知未來，但做事要未雨綢繆，凡事做好最壞打算，並為明日作準備。他稱未來4年任期仍會繼續努力，將這7個習慣付諸實行，期望日後中大亦能繼續發揮「以人為本」、「上下一心」的精神，將「中大情」發揚光大。

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記者：馮琪雅、黃穎津