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【大學復常】段崇智：中大太Open　未擬取消閘機及訪客登記措施

社會 00:51 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

中大校長段崇智表示，因應保安理由，暫無計劃取消校園入口登記措施。（陳國峰攝）

本港各行各業陸續邁上復常之路，但中大學生校園生活，與疫情前相比仍有一段距離。中大校長段崇智認為，中大校園「太Open（開放）」，未有計劃取消入口閘機及訪客登記措施；並重申中大校方不反對重組學生會，但必須按法例申請獨立註冊。

翻查資料，2019年反修例風波爆發後，中大在同年11月起實施校園出入管理措施，師生或校友均須出示「中大通」或校友圖書證等證件，否則跟其他訪客一樣須向保安登記身份證。直至去年8月，中大入口增設閘機，師生須「拍卡」入校，訪客則維持即場登記措施。

段崇智說，因應保安理由，暫無計劃取消入口登記措施︰「我諗保衞一下校園係應該嘅，我哋真係太open，無孔不入。」中大補充，大學會適時作風險評估，檢討安排。

重組學生會　須申獨立註冊

對於中大學生會前年宣布「解散」，段崇智強調不反對學生成立學生會，但按《社團條例》，如學生會未經註冊而繼續運作，則屬非法組織，是「好危險」。

被問及近日中大校友評議會的「DQ風波」，段崇智指，校友評議會屬獨立組織，其如何運作與校方無關。

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記者：黃穎津、馮琪雅

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段崇智 香港中文大學

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