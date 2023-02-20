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【大學復常】取消閘機訴求遭削弱　中大學生會重組方案盼3月出台

社會 00:52 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

中大聯書院學生會工作小組召集人葉子駿表示，已向校方提交修改中大學生會會章的方案。（馮琪雅攝）

前年中文大學學生會「解散」，中大校長段崇智重申，中大校方不反對重組學生會，但必須按法例申請獨立註冊。正爭取重組中大學生會的「中大聯書院學生會工作小組」，原擬經過諮詢後，應校方要求向警方申請獨立註冊社團。工作小組召集人葉子駿透露，已向校方提交修改中大學生會會章的方案，擬應校方要求除了加入註冊條款，亦會由以往只招收本科生會員，增加研究生作為9間書院學生以外的「第10員」，容許研究生參選學生會。

擬准研究生參選

葉子駿表示，隨着去年校徽風波、校董會改革，以至近期的中大校友評議會DQ事件，加上時值校慶60周年，估計校方處理學生會重組優先次序會減低，故無法如早前預計在下月上莊，料諮詢法律意見及收集學生意見後，期望能趕及在多名4年級學生成員今年畢業前，即在3、4月公布重組方案。

另外，他表示中大各個書院學生會已向校方表達要求取消入口閘機，質疑校方保留閘機的保安理由站不住腳，因保安員作用不大、費用亦不少，相信犯事的人士也不會向保安表明來意，又指校方安排跟中大文化相違背，中大以往一直歡迎遊客、校友、街坊入校，「大學應該是自由開放的地方，不是單純以保安理由拒絕訪客。」

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記者：馮琪雅、黃穎津

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段崇智 香港中文大學

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