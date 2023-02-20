【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲探訪「重要人物」　15歲相識成筆友獲資助讀大學改變一生

▲ 馬雲現身澳洲探訪影響他深遠的一家人。

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤成謎，他最新被拍攝到現身澳洲墨爾本，並與當地一個家庭會面，合照在網上傳開。這個家庭正是對馬雲一生影響深遠的重要人物，他15歲仍是中學生時結識一名澳洲遊客及其兒子，彼此成為筆友，更獲對方資助讀大學，改變一生。

最新影片︰

年輕赴澳改變世界觀

綜合內地傳媒報道，58歲的馬雲出生於杭州，1980年，當時15歲的他為了學習英語，不時到西湖跟一眾外國遊客交流，因而遇上到中國旅行的澳洲人Ken Morley一家。馬雲與Ken很投契，後來更與他及其兒子David成為筆友，Ken會在信中糾正馬雲的語法錯誤，他的英語亦得以進步。

5年後Ken鼓勵馬雲到澳洲旅行，他申請簽證多達7次才能成功去澳洲紐卡素。這次澳洲旅行不但令馬雲眼界大開，也改變了他的世界觀。他曾指在紐卡素的29天，對他的生命非常重要，如果沒有這29天，他不會像今天這樣思考。其後馬雲升讀杭州師範學院，Ken亦為他提供金錢上的資助，在兩年間寄給他200澳元。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

以恩人之名設獎學金

直至2017年，馬雲再次赴澳，以實際行動報答Ken一家多年的教導及支持。當時澳洲紐卡素大學宣布，馬雲透過馬雲公益基金捐出2600萬澳元設立 「馬–莫利獎學金」項目（The Ma & Morley Scholarship Program），這是該校有史以來收到的最大筆捐款。

Ken已於2004年離世，馬雲至今仍與Ken的兒子David保持數十年深厚交情。據說馬雲的辦公室一直擺放了與Ken一家的合照，可想而知他們在馬雲心目中有著舉足輕重的地位。

馬雲現身澳洲的具體行程不得而知，他的行蹤備受外界關注，有指他近一年來曾先後到荷蘭、日本、泰國等國，早前農曆新年更曾出現在香港街頭辦年貨。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳