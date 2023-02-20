【After Class】姚焯菲素顏開直播被指發福變大媽　Chantel認思鄉：習慣下就無嘢

▲ 姚焯菲（Chantel）顏值大趺？

有「國民初戀」之稱的16歲的姚焯菲（Chantel）暫且放下歌手身份，於年初三赴新西蘭升學。轉眼間，Chantel已到當地接近一個月，她也不時在社交平台開直播，與一眾小菲象分享近況，更會唱歌，十分識做！

Chantel在日前的直播中，表示自己有思鄉病，而網民就比較關心Chantel赴海外升學後「變樣」的情況。

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Chantel患思鄉病？

Chantel隻身赴新西蘭升學，需要面對陌生的環境、新同學，她也透露自己會在學校中迷路，但慶幸自己認識了不少新朋友。

她在最新的直播中，唱出自己的歌曲《靈魂伴侶》兼翻唱其他歌手的歌曲，又提到自己有思鄉病，相信一眾小菲象也十分擔心偶像。

Chantel說：「會有掛住喺屋企嗰種感覺，我會覺得嗰個係我嘅comfort zone，嚟到就會無咗嗰種感覺，不過習慣下就無嘢。」

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「國民初戀」發福？

Chantel在直播中大方以素顏示人，有網民認為她比以往發福不少，而且面容更為浮躁，「大媽味」甚濃，更指她稱不上是「國民初戀」。而在小菲象眼中，Chantel則依然是可愛的小公主，即是出現兩極的評價。

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曾被指「Pizza臉」

在去年8月，Chantel於IG大晒新相，記錄令她感到不捨的暑假時光，不過Chantel卻被部份網民指身型比前圓潤，更擁有一副「Pizza臉」。

正值發育期的她，身型明顯起變化，早前Chantel接受訪問時更直言：「全部人都話我上鏡好肥。」

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