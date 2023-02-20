【2023賞花秘境】沙田城門河畔富士櫻滿開　毛孩父子做模特拍出另類花照【內附多圖】

▲ 沙田城門河畔20株富士櫻滿開，一對毛孩父子與櫻花搶鏡頭，組合成一道另類風景。（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

早春2月杪，香港櫻花絕美靚景處處，早前東涌逾80株粉紅櫻花海，已吸引成千上萬巿民，遠道而來郊遊賞花，有些更悉心打扮，以中式古服配襯，拍出不少美照。

住在沙田的朋友有福了，毋須舟車勞頓，日日落街或步行、或騎單車，已經可以得賞迷你櫻花海，在沙田城門河畔20株富士櫻經已滿開，燦爛粉紅色花朵迎風起舞，也帶來了一番熱鬧的打卡潮，但並不擁擠。

▲ 毛孩覺得熱，就會張嘴伸舌喘氣，狀似微笑。（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

有帶來毛孩同賞的巿民，亦為一對毛孩父子悉心打扮，實行人寵齊齊賞花，而一對可愛毛孩，亦謀殺了不少拍友的數碼空間，專業地擺出各類甫士，做其可愛模特兒任拍友拍出另類花照。因此，若想拍出非一般的櫻花絕美照片，不妨帶同你的毛孩一起郊遊，享受一個浪漫的早春時光。

▲ 沙田城門河畔的20株富士櫻，燦爛綻放。（攝影達人Vanessa Mo授權刊登）

攝影達人表示，拍攝花卉時，最好多以中、長焦距鏡頭, 注意控制景深, 從不同位置找理想角度, 適當運用光源, 而沙田城門河畔不時有人划艇，若能捕捉路過一刻，也可拍出有地區色彩的櫻花美照。

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至於寵物攝影方面，有飼養寵物的攝影達人表示，拍毛孩有時要講機緣，要毛孩安靜地不動讓你拍照，就要把握短暫的瞬間，而要毛孩展現笑容，則需要一點小技巧，譬如拍攝前跟牠玩一輪、跑一輪，放鬆了心情，同時令牠覺得有點熱，毛孩就會張開嘴巴作笑狀，因為毛孩一熱就會伸出舌頭喘氣，樣子就像展現笑容一樣。當然，這只適用你自家的毛孩，若在街見到其他毛孩，就切勿滾搞牠們了。

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編輯：葉翠華