【超級巨嬰】1歲女嬰超重達67磅 醫生揭與一個生活習慣有關

▲ 1歲多女童體重67磅，嚴重超出標準約3倍。(微博截圖)

很多人都認為嬰兒生得肥肥白白更得意，而根據美國兒科學會資料顯示，1歲女嬰的體重一般在18至22磅左右為正常範圍。 內地一名1歲多女童體重達67磅，嚴重超出標準約3倍。

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山東濟南一名1歲9個月大的女嬰，體重嚴重超標高達67磅，其母稱女兒自1歲起體重開始出現異常，帶她看過很多醫生也說女兒身體及智力均沒任何問題。而女兒食量與同齡孩子無異，最終其母帶女兒到省立醫院進行更詳細身體檢查，進行心電圖檢測、血液抽查及基因測試，經醫生初步診斷，疑患上「庫欣氏症候群」，原因很大機會與女童日常偏愛甜食有關。

庫欣氏症候群

香港臨床腫瘤科醫生梁廣泉亦曾指出屬於庫欣氏症候群（Cushing’s syndrome）也是腎上腺長出腫瘤，屬於內分泌系統的器官，會分泌荷爾蒙。當腎上腺長出腫瘤，可引發庫欣氏症候群，分泌過多皮質醇導致臉圓、中央肥胖、高血壓、高血糖、出現紫紋等，甚至骨質疏鬆。

梁醫生續指，腎上腺腫瘤約有1成機會是惡性腫瘤，大多數屬於良性，相信該患者的腫瘤屬於良性，故有機會潛藏體內近20年仍不自知。而女性患腎上腺腫瘤的機會較男性高，比例約為3–6：1，小朋友亦有機會患上此病。

如何預防庫欣氏症候群

1. 調整飲食

在平時，注意清淡飲食，多吃富含鈣和維生素的食物，比如香蕉、瘦肉等，少吃高鹽高脂高糖食物以調飲食習慣。

2. 適當運動

可通過運動增強體質，比如跑步、打羽毛球等，亦有助提高抗病能力。

3. 定期檢查

要關注自身的身體變化，定期到醫院接受體檢。對有可能導致庫欣綜合徵的原發病的患者進行篩查，比如骨質疏鬆患者、高血壓患者等。除此之外，還要保持皮膚清潔，勤換衣褲。如有不適，及時就醫。由於庫欣氏症候群目前仍被認為是一種少見疾病，但是通過手術和藥物療法是可以被治癒的。

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責任編輯︰王明芳