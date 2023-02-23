因材施教打下紮實學術基礎 輕鬆銜接世界頂尖學府

無論在孩子成長的哪個階段，掌握知識、學習能力和當今世界必不可少的軟技能都是重中之重的。擁有這些扎實的學術基礎後，孩子在任何地方學習便都能輕鬆適應。

美式小學課程 打好根基

Stamford American School小學部每日有英文、數學、STEMinn、世界語言課； 亦設有藝術、戲劇、音樂、體育及情商管理特別科目，由5歲開始助學生打好根基，培養良好的學習習慣。學校採用小班教學，每個班級不超過二十四名學生，老師得以有效跟進每名學生的學習進程， 確保學生能有紮實的學術基礎。

Stamford重視語言能力，注重孩子打好聽說讀寫的基礎。如寫作是學習最緊要的部分之一，在不同的年級，學生需學習不同類型的作文寫作。低年級先學習童話故事等記敘文，繼而學習實用文、基礎研究作文等非小說類。小學生開始學習多種類型的文章寫作，對不同類型的寫作有最基本的概念，為中學以後的學習鋪路。

▲ Stamford定期舉辦Reading Buddy活動 - 高年級學生和低年級學生講故事，令閱讀變得更有趣味性。

每日STEMinn課程結合各種科目 融匯貫通

Stamford主張跨科目學習，將不同知識和學科結合，學習如何將大量知識整合，並互通互用。Stamford的STEMinn課程完全實現了這一點。STEMinn即科學、技術、工程及數學結合創新思維，將其課程結合其他主科目。學生共同完成不同的學科項目（Project）。在學習過程中，學生除了運用學科知識，還得以結合科技的使用，為各種議題尋求創新的解決方案。

例如一年級的學生參與了學習公共社區的結構的項目。學生分成小組協作建立理想的社區，最後使用編碼 VEX123 ，向老師和高年級學生展示探索設計的社區，解釋設計理念。在整個過程涉及英語、數學、科學及視藝科的元素和應用，孩子的合作性、表達能力、好奇心和思考能力等學習軟技能得到了充分的鍛鍊。每名學生的特質不同。有學生在某些領域，如設計、語文方面表現出色，該校會由淺入深給予學生不同的教學方式，展開個人化教學。

▲ 一年級的學生利用編碼 VEX123展示小組設計的社區，解釋設計理念。

全人發展，助銜接IB課程

無論從心理上還是學習上，老師們帶領初中學生為踏入高中生活作好全面準備。在美製框架的基礎上，老師教導學生學習學科知識外，還會配合探究式教學（Inquiry-based approach），引導學生對每個科目制定調查研究計劃，做好資料蒐集。在項目研習過程中，學生必須不斷計劃準備、獨立思考、調查及研發成果，從中掌握各種學習能力，包括觀察、提問、歸納等技能，而此等技能與修讀IB要求的技能脗合度高，故Stamford學生能無縫銜接IBDP學制。

建立良好溝通技能對於處於青春期的學生尤為重要。老師致力於了解他們所需，並會專業輔導及鼓勵學生清楚自己心儀志。高中時嚴謹選擇心儀科目與將來入讀大學有密切關係，老師會帶領學生審慎分析，作出對自己的前路負責的選擇。

另外學生需掌握自我管理的能力。懂得有效分配時間是成功的關鍵。高中生活繁忙，不僅局限於考試。良好的時間管理有助於學生在應對任何學制時都能事半功倍，這才能令學生擁有不斷追求進步的學習心態。Stamford的學制將培養孩子獨立自主管理時間的能力。

▲ 探究式教學模式令學生掌握及提升各種學習能力。

三種升學途徑提供 可讀IBDP升至頂尖大學

高中十一及十二年級共有三種路徑畢業，協助學生升讀各地的頂尖大學。Stamford學生除了可取得美國高中文憑（American High School Diploma）外，學生可選擇另外修讀IB Course Pathway（IB選修科目）及IBDP課程。手持雙文憑拓寬申請大學的優勢。無論是美國、加拿大，還是本港、英國、澳洲等地的學府，IBDP都廣為各個全球頂尖大學認可。

全力協助學生做出正確人生選擇

學校重視每名學生的升學出路，確保他們能選擇最合適的學校。Stamford的大學輔導員（University Guidance Counselor）與學生和家長有緊密溝通，幫助高中學生思考不同的職業道路，清楚自己的選擇和升學安排，幫助學生達到目標。

學生若從小形成良好的學習習慣與態度，那麼即使入讀任何一所學校乃至到不同國家升學，都能積極面對及克服不同學制下的挑戰，輕鬆順應適合自己的學習道路。學校與家長應一起協作，提供一個專業、有愛的學習環境，學生才能真正受益，在自己的學習之路上創造精彩。

校園3月開放日

歡迎任何有興趣家長帶同子女參加3月18日(星期六）的開放日，參觀Stamford的設施和校園，與Stamford老師和學生交流，了解更多關於美國課程及Stamford的創新教學特色。

詳情及登記：http://bit.ly/3S7ASa7

(特約)