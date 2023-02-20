【辣手摧花】美女主播妻談離婚遭家暴　狠夫潑硫酸毀容僅被拘10天

▲ 內地一名女子因離婚糾紛與丈夫起爭執，竟遭丈夫潑硫酸，導致嚴重毀容，身心受創。

辣手摧花。內地一名女子因離婚糾紛與丈夫起爭執，竟遭丈夫潑硫酸，導致嚴重毀容，身心受創。而丈夫事後僅被行政拘留10天，以及罰款人民幣400元（約港幣456元），引發外界關注事件。

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綜合內地媒體報道，浙江衢州一名張姓女子，日前在網上拍片分享，指在離婚訴訟期期間，於1月14日被徐姓丈夫潑硫酸，導致其燒傷毀容。女子形容「硫酸當時進了眼睛，我兩隻眼睛都是睜不開的」。

據醫院診斷書顯示，女子多處遭硫酸燒傷，受傷面積達11%，而雙眼及雙耳也同告燒傷，耳朵需要植皮，眼睛上也出現疤痕增生。女子表示，自己以前是一名「顏值主播」，但現在出門連帽子都不敢摘下。

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女子由受傷至今已經歷3次手術，目前仍住院中。她透露，醫生向其表示濃硫酸帶有強烈腐蝕性，毀容是肯定，而配合治療能恢復7、8成。女子並在片交代，她的丈夫是一名中級工程師，事發後被拘留了10天，罰款人民幣400元（約港幣456元）。

影片在網上引起廣泛關注。當地警方在周六（18日）發通報回應事件後續，指拘留10天只是暫時性處罰，並指案件正在進一步辦理，警方下一步將按張姓女子的傷勢鑑定結果，追究疑犯法律責任。

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責任編輯：羅嘉欣