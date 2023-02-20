【活力午餐停產】鄧飛：不暫停供應或令家長不安　促食環部門加快檢驗

▲ 衞生署近日接獲一宗與「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案。（資料圖片）

衞生署近日再接獲一宗與學校午餐供應商「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案，屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學3名學童在飯後不適，其中1人須送院。詳情即看：【下一頁】

立法會教育事務委員會副主席、教聯會副會長鄧飛今日（20日）出席電台節目時認為，事件對學校而言是「兩難抉擇」，一方面要顧及食安問題，如爆出食安問題仍繼續午膳供應，會令家長不安；另一方面在暫停飯商供應後，亦難臨時滿足數百名學生的午膳需求。他期望食環署或衞生署盡量加快檢驗程序，確定事故原因後再尋求解決方案。

鄧飛表示，學生午膳供應出現食安問題的類似情況以前從未發生，學校亦難有應變方案，當務之急是要解決學生未來數日「無飯食」的問題，一般而言學校只能在附近餐廳訂飯盒，或看志願機構能否提供臨時應急的膳食服務。他亦認為，大型午膳供應商或大集團或許有能力，臨時為數間學校提供午膳。

鄧飛又形容，事件對學校而言是「兩難抉擇」，如果不暫停午餐供應而繼續發生類似事件，會令家長感到不安，萬一出現跨境學童出現食物安全事故則更加麻煩，學童看醫生或耽擱其返回內地行程，令事件更複雜。而學校亦難立即找到替代方案，難以突然向附近餐廳訂購數百個飯盒，加上餐廳飯盒遠較午膳供應商昂貴，「唔係每個家庭都可以即時交到錢」，基層家庭負擔增加，不排除學校要臨時墊付。

食環部門對全香港食肆，包括午膳供應商和一般食肆，都有定期巡查和抽檢。鄧飛指：「其實都係講機會率，抽到發現有事就可即時阻止，但抽檢唔到就要事後發生才可事後補救。」他期望食環部門或衞生署在檢查、檢驗方面能夠「加速少少」進行，看是否可以檢查活力午餐的生產線在哪一個環節出現問題，加快檢驗流程。至於如何處理，是否涉及活力在生產過程中造成食安問題，他則表示是「之後的問題」。

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記者：黃穎津