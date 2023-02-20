【生死教育】患上腸癌遊歷29個國家 30歲女生舉辦生命派對告別至親好友

▲ Jenny舉辦生命派對告別至親。（善寧會提供）

「一天還有呼吸、可以發聲，我都想與別人分享自己的故事，所以舉辦生命派對 ── 珍妮的一百種生活。每個人『走』時總有些遺憾，能盡量減少人生的遺憾已很好。」30歲已遊歷29個國家的Jenny說。

2020年7月，父親突然離世不久，Jenny驚聞自己患上第四期腸癌。正值大好年華的她，只想到要用盡可行方法醫治，然而抗癌年多，電療、化療、標靶治療等，也沒帶來任何曙光。

曾是背包客、打工換宿的她，性格獨立、思想豁達，所以早已簽署「預設醫療指示」，免得家人日後為她作痛苦的醫療決定。2021年12月，她更舉行了一個生命派對暨個人展覽「珍妮的一百種生活」，展出其成長印記、遊歷29個國家的相片、抗癌的心路歷程。即使面對死亡也要如常生活，Jenny表示：

將不同生活面貌展覽出來，是想告訴大家這就是我！別人能與我有共鳴，便已足夠。

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活在當下

眼見Jenny的至親好友、同行醫護齊集生命派對，弟弟阿聰既感動又心痛：「姐姐喜歡與人互訴心曲，派對好讓彼此留下真摰難忘的回憶。」

隨著病情惡化，Jenny主動搜尋寧養中心，最後選定環境清幽的賽馬會善寧之家，接受寧養紓緩治療。2022年5月4日Jenny入院，當時癌細胞已由腸部擴散到肝、肺及腦部，即使嚴重氣喘，說話無力，但充滿鬥志的她對生命從沒言棄。針對Jenny病情，賽馬會善寧之家駐院黃惠玲醫生為她處方口服藥物，至後來病情轉差便改為針藥注射，以紓緩不適。

以愛告別

當Jenny稍有精神便爭取與家人、醫護和社工對話，道謝道愛。Jenny媽媽感動地說：「母親節前夕她對我說『我愛你』，預祝母親節快樂，還提早送上花束，這是她繼生命派對後，第二次送花給我！」

母親節當天，Jenny的脈搏逐漸微弱，最後在至親陪伴下安詳離世，完成她「這趟漫長的癌症之旅」。萬般不捨卻不留遺憾；弟弟阿聰願最溫柔的家姐、媽媽最孝順的女兒，在世界的另一端，做無憂無慮的天使，繼續遊歷世界。

Jenny在抗癌路上從沒放棄，還把握時間預早安排人生末段，身體力行，活出精彩人生。

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文章及圖片獲善寧會授權轉載，原題為今生無悔。