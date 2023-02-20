【明星扮靚】黎姿未來或復出拍劇　凍齡靚媽分享養顏秘方

▲ 現名黎珈而的黎姿分享保養心得。

現名黎珈而的黎姿最近現身上海，出席自家美容品牌宣傳活動，51歲的黎姿凍齡有道，親自為品牌做生招牌。

已成3孩之母的黎姿美貌依然，獲封為美魔女的她大方分享養顏秘方，更不抗拒復出拍劇。

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養顏秘方

黎姿於活動上分享保養心得，她表示：「最重要是心情保持快樂，還要有一顆童真的心。」

常做運動的她透露：「最喜歡就是跑步、健身和游泳。每天都多喝水，令身體保持新陳代謝。」

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不抗拒復出

曾為一線當家花旦的黎姿自2008年與蔡少芬、邵美琪、林保怡、陳豪等參演《珠光寶氣》後，便宣佈全面退出娛樂圈。

Fans眾多的黎姿感謝大家對她的厚愛，並表示有看到來自不同地方的留言，「知道大家好掛住我以前演過的角色，但一日只有24小時，我想先照顧好3個囡囡，如果將來佢哋冇投訴嘅話，我唔抗拒再拍劇。」相信Fans定必十分期待。

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