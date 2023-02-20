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【帶貨女王】Rihanna Super Bowl穿戴產品網上搜尋狂升八倍　紅版MM6 X Salomon中性球鞋全球瘋搶

休閒消費 11:53 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

Rihanna在Super Bowl表演上穿上MM6 Maison Margiela X Salomon球鞋後，全球瘋搶售罄。

一個歌手，7年來都沒有新作、沒有作任何表演，理應一早消失，但Rihanna早前於Super Bowl Half Time Show作表演，而且還要十月懷胎只唱13分鐘，除了收視報捷成了歷史上排名第二高之外，她在台上所穿所戴，甚至用過的化粧品，都一夜之間成為瘋搶和網海上的搜尋對象。

早前福有斯公布10億美元富豪榜，Rihanna以17億美元身家佔一席位，這位曾經破產過的歌手，近年以推出Fenty Beauty化粧品和Savage X Fenty內衣品牌大賣身價不斷上升（單是內衣品牌估值就已經有10億美元）。

Loewe專程為她訂製的Breast Plate。（圖片loewe ig）

這一次她在Super Bowl中場久休復出，自然成了大家的焦點，首先她進場時穿的羽絨長袍來自Alaia的Made to Order系列，以紀念她的好友前《Vogue》雜誌的編輯Andre Leon Talley。

而緊接除下羽絨袍，大家看見一件紅色的連身工人褲和紅色Breast Plate，則是Loewe專程為她製作，而當她完成表演後，品牌亦將這一次她在台上的風姿長期置在IG Story中，可見她的人氣和地位。

男女合穿的MM6 Maison Margiela x Salomon紅色低筒運動鞋。（$3,140/圖片品牌提供

以上3個服裝項目，身為平民百姓的你我都買不到，至於買得到的就不得了﹗既然Rihanna首肯出席，佢亦出盡法寶將自己創立的美容品牌Fenty Beauty化粧品產品植入表演中，例如拿起產品為自己或舞蹈員化粧，之後產品在網海中的搜尋量暴升833%。

至於表演中穿上MM6 Maison Margiela X Salomon運動鞋，其實該鞋已經是去年推出的秋冬系列產品，但當時推出的反應一般，但當Rihanna在表演結束24小時後，據官方表示這對鞋在戶聯網搜尋率狂升800%﹗而且她所穿的紅色版本已經完全售罄，正印所謂「瘦田冇人爭，耕起有人爭」，大概就是這個意思，而她亦成了新一代美國的帶貨女王。

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產品查詢：MM6（2620 0800）

記者：何偉雄

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