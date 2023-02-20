【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】

▲ 80年代艷星童鈴近照曝光，大女遺傳美貌與身材當模特兒。

現年58歲的中英混血女星童鈴（Maria），活躍於80年、90年代影壇，當中1986年憑電影《最佳福星》備受關注，戲中更被劉德華及樓南光等先後胸襲抽水。

其後，她更改拍三級片，混血美貌與出眾身材，成不少男士心目中的女神。

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女兒盡得真傳

這位一代女神息影多年來定居英國，並已當人妻，育有兩名女兒。童鈴不時在社交平台分享與丈夫甜蜜點滴，過著簡單的幸福少奶生活。

雖然快將登六的童鈴星味大減、老態盡現，但其餅印大女Mia盡得真傳，遺傳母親驚人美貌與出眾身材，並同樣踏入娛圈當模特兒。

鬼妹仔性格的Mia，毫不吝嗇晒美好身段，大方拍攝內衣廣告相，展示fit爆古銅健康身段，其中更穿上喱士內衣透點亮相，未知這位星二代會否繼承媽媽衣缽，殺入影壇當演員呢？

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曾遭男友拋棄

童鈴80年代演出多部電影《開心鬼精靈》、《血Call機》、《她從對岸來》等，可惜演技遭批評生硬，加入影壇數年星途平平，毅然轉型改拍三級片務求一脫成名。

1991年首演處女三級作品《情不自禁》，還有《太太的情人》、《素女經之挑情寶鑑》等。

▲ 童鈴後來演三級片

90年代初，童鈴曾到台灣與陳玉蓮、黃錦燊、潘宏彬合作拍台劇《賽金花》，嘗試其他戲路，還有電影《賭城大亨之新哥傳奇》、及《細佬識講嘢！》、《臥底神算》，可是始終未能擺脫艷星的形象。

童鈴有感當脫星對演藝事業沒有大突破，同時有報道指她被片商欺騙，裸露演出被大造文章，令她與當時拍拖兩年的男朋友分手，終在1993年退出娛樂圈結婚息影。

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