【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ

▲ 做人真係唔好咁假！

近日梁詠琪（Gigi）舉行一連3場的《時間遇上我們》演唱會，除了一班樂迷支持外，更獲不少圈中人到場支持，包括蔡卓妍（阿Sa）、許冠傑、小美、關心妍與老公、楊愛瑾夫婦等，當然不少得Gigi老公和女兒Sofia亦有到紅館當她「最大後盾」，落力支持Gigi。

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梁文禮狠批Gigi演唱會

商台DJ梁文禮日前看了Gigi頭場演出後，在IG story出post大讚Gigi在台上好靚，誰知他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬， 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，『好似呢着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」完全踩到Gigi的演唱會一文不值！

事件引起關注，不少網民直批梁文禮是「雙面人」，認為他先在IG story出post大讚Gigi靚，之後又批對方的服裝，又認為梁文禮為人很假，根本無資格批評對方。

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Gigi自認有好大進步空間

昨日（2月19日）Gigi完成尾場後接受傳媒訪問，對於有關梁文禮的批評，她認為每一個作品不只是演唱會或是電影，都會有人喜歡有人不喜歡，每人都會抱着自己的期望或者標準去看一個作品，又承認自己在各方都有好大的進步空間。

Gigi續說：「今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」

至於有很多網民批梁文禮是「雙面人」，Gigi表示這件事不關她事，只要做足自己本份又有人喜歡便可，言詞間盡顯其高EQ一面。

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