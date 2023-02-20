  • 21°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ

娛樂 11:37 2023/02/20

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

做人真係唔好咁假！

近日梁詠琪（Gigi）舉行一連3場的《時間遇上我們》演唱會，除了一班樂迷支持外，更獲不少圈中人到場支持，包括蔡卓妍（阿Sa）、許冠傑、小美、關心妍與老公、楊愛瑾夫婦等，當然不少得Gigi老公和女兒Sofia亦有到紅館當她「最大後盾」，落力支持Gigi。

【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

梁文禮狠批Gigi演唱會

商台DJ梁文禮日前看了Gigi頭場演出後，在IG story出post大讚Gigi在台上好靚，誰知他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~ 其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬， 我全晚都睇得好猛，坐立不安......唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，『好似呢着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」完全踩到Gigi的演唱會一文不值！

事件引起關注，不少網民直批梁文禮是「雙面人」，認為他先在IG story出post大讚Gigi靚，之後又批對方的服裝，又認為梁文禮為人很假，根本無資格批評對方。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

Gigi自認有好大進步空間  

昨日（2月19日）Gigi完成尾場後接受傳媒訪問，對於有關梁文禮的批評，她認為每一個作品不只是演唱會或是電影，都會有人喜歡有人不喜歡，每人都會抱着自己的期望或者標準去看一個作品，又承認自己在各方都有好大的進步空間。

Gigi續說：「今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」

至於有很多網民批梁文禮是「雙面人」，Gigi表示這件事不關她事，只要做足自己本份又有人喜歡便可，言詞間盡顯其高EQ一面。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》
12:52 2023/02/18
【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
19:32 2023/01/19
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
【梁詠琪演唱會】「鐵粉」陳蕾任演唱會嘉賓　Gigi公開激讚豹哥：好犀利
16:58 2023/02/19
【梁詠琪演唱會】「鐵粉」陳蕾任演唱會嘉賓　Gigi公開激讚豹哥：好犀利

你可能感興趣

【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》
12:52 2023/02/18
【梁詠琪演唱會】Edan首以個人身份任紅館嘉賓　軒公驚喜現身合唱《櫻花樹下》
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
19:32 2023/01/19
【時間遇上我們】梁詠琪開騷過年後不見家人　入行28年曾迷茫：承諾多唱廣東歌
【梁詠琪演唱會】「鐵粉」陳蕾任演唱會嘉賓　Gigi公開激讚豹哥：好犀利
16:58 2023/02/19
【梁詠琪演唱會】「鐵粉」陳蕾任演唱會嘉賓　Gigi公開激讚豹哥：好犀利
梁詠琪 娛樂人物職業 娛樂行業 歌手 DJ 商業電台 演唱會

最高瀏覽

【離世預感】深夜探13歲寄宿兒子翌日急病離世　父子車內聊天成最後一面
14:25 2023/02/19
【離世預感】深夜探13歲寄宿兒子翌日急病離世　父子車內聊天成最後一面
【幼童墮樓】觀塘華峰園女童5層高處墮下　昏迷送院搶救不治
20:52 2023/02/19
【幼童墮樓】觀塘華峰園女童5層高處墮下　昏迷送院搶救不治
【外傭拐帶】保安通知有陌生男訪客　媽媽查CCTV驚見印傭圖拐走4個月大兒子
11:06 2023/02/19
【外傭拐帶】保安通知有陌生男訪客　媽媽查CCTV驚見印傭圖拐走4個月大兒子