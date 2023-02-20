《銀河鐵道999》漫畫家松本零士逝世　享年85歲

▲ 松本零士（經濟日報圖片）

日本人氣漫畫家松本零士於2月13日11:00因急性心臟衰竭逝世於東京都內的醫院，享壽85歲。他生前代表作包括《宇宙戰艦大和號》和《銀河鐵道999》，2019年訪義大利期間曾傳中風暈倒在飯店。

據日本媒體今日（2月20日）報導，曾創作《宇宙戰艦大和號》、《銀河鐵道 999》等經典作品的日本著名漫畫家松本零士逝世，享年85歲。

▲ 松本零士（經濟日報圖片）

經典作品無數

松本零士在1938年1月25日於福岡久留米市出生，15歲投稿漫畫作品「蜜蜂的冒險」獲賞，從此出道成為漫畫家。

他原本畫少女漫畫，60年代後期開始轉投入創作少年漫畫，代表作品包括：《宇宙戰艦大和號》、《宇宙海盜夏羅古》、《銀河鐵道999》、《千年女王》等，全極受歡迎，而且在海內外獲獎無數。

2019年，因《宇宙海盜夏羅古》在意大利播出40周年紀念，可是松本零士到當地時卻中風暈倒，回日本休養並逐漸好轉。

他最近身體狀況不佳，考量年齡住院治療，可是在2月13日因急性心臟衰竭逝世。而松本零士的告別式已低調舉行。

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪