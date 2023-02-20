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【忍尿惹禍】售貨員為拼業績長期忍尿　排尿灼熱劇痛揭尿道感染

醫生診症室 13:11 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

售貨員為拼業績長期忍尿，排尿灼熱劇痛揭尿道感染。

不少人或許都曾有因工忍尿，無暇如廁的經驗，但小心久忍生病。有泌尿科醫生便分享，一名百貨公司櫃位小姐為了拼業績，避免返工時間去廁所，長時間限制自己的飲水量，結果導致尿道感染，又警告長期忍尿，隨時為身體帶來4大問題。

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泌尿科醫生戴定恩在Facebook「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦」發文表示，該名櫃枱小姐求醫原因「是尿道感染 不僅排尿灼熱、疼痛，甚至還伴隨輕微發燒」。他一問之下，才洞悉原來女方長時間限制自己的飲水量，來避免工作時間要跑廁所，務求希望自己業績更上一層樓。

戴定恩警告，是次尿道感染只是給櫃枱小姐一個小警訊，並補充指如情況持續，憋尿的壞習慣長久累積下來，會造成更嚴重的腎臟損傷！因此，他亦提醒大眾一定要多喝水，有尿意就要去廁所，努力工作之餘，避免因忍尿導致以下4大問題。

憋尿帶來的4大問題:

  • 尿道感染：憋尿太久會讓細菌在體中繁殖，無法經由尿道排出，導致尿道發炎（女生更容易），甚至感染腎臟，導致腎臟發炎。
  • 腎結石：腎結石痛起來可是跟生小孩一樣痛！不愛喝水和憋尿的人都是腎結石的高風險者，會讓尿液中的沉積物累積在腎臟中形成結石。
  • 排尿疼痛：因為憋尿而讓肌肉持續緊繃，排尿時可能會讓腎臟和膀胱疼痛。
  • 膀胱無力：長期憋尿會使膀胱彈性疲乏、無力，進而導致頻尿、漏尿、無法憋尿，需要不斷如廁的問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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