【Netflix韓劇】影后全度妍放下包袱演師奶　《浪漫速成班》戀補習天王鄭敬淏

▲ 全度妍是出道32年的韓國影后，地位和實力屬「神枱級」，這次演出輕鬆愛情小品劇，表現令人驚喜。（劇照）

Netflix韓劇近日又有熱門之作，自上月中播出的《浪漫速成班》，演出陣容強勁，由影后全度妍及演出過《機智醫生生活》系列的鄭敬淏領銜主演。劇集屬浪漫小品，內容輕鬆之餘不時有令人爆笑的情節，更加插懸疑事件，令此劇不只在韓國，港台觀眾也愈看愈喜愛，被稱為黑馬劇，好評不斷！

▲ 鄭敬淏在劇中飾演數學補習天王，具備超強教學實力，極富魅力。（劇照）

《浪漫速成班》講述一名作為慈母的南行善（全度妍飾），為幫助女兒擠進數學補習天王崔直說（鄭敬淏飾）的課堂，而奮力應對韓國競爭激烈的補習界，兩人因而不打不相識，因誤會與食物而展開一場有笑有淚的浪漫愛情故事。

劇情除有搞笑輕鬆的羅曼史，亦揭露韓國的升學競爭及成績為上的病態文化。同學們的明爭暗鬥、家長之間的比拼和情報戰，令人啼笑皆非卻又感到可悲。

▲ 劇中飾演全度妍「女兒」的盧允瑞，去年在出道作《我們的藍調時光》飾演未婚懷孕的高中生媽媽，自然演技大受好評。（劇照）

事實上這齣劇在播映初時未有引起觀眾太大關注，主因在於兩位男女主角的年齡。女主角全度妍今年已49歲，是出道32年的「老前輩」，更是韓國大滿貫影后，地位和實力屬「神枱級」。

過去多演出電影，如出道作《傷心街角戀人》，以及得獎電影《快樂到死》、《密陽》、《下女》等。對上一次拍攝電視劇，已是8年前，而愛情劇更是久遠至17年前，難怪劇迷對影后能否再次演出輕鬆的愛情小品，抱着觀望心態。

▲ 鄭敬淏於Netflix另一齣大熱韓劇《機智醫生生活》系列為主演群角色，深受觀眾喜愛，這次獨挑大樑同樣獲得好評。（劇照）

前作《機智醫生》大受歡迎

男主角鄭敬淏同樣屬資深演員，38歲的他演出過不少大熱作品，如《機智牢房生活》和《機智醫生生活》系列，演技紮實且深受觀眾喜愛，而他對上一次主演愛情劇則是與童顏女星張娜拉的《再一次Happy Ending》，已是7年前的作品。對於這次搭配相差11年的大前輩，更被大眾指為欠缺CP感，不夠匹配。

然而在不算新奇的升學競爭主綫下，劇集卻意外地好看，而且隨着兩人因誤會而推進的發展，惹笑之餘亦自然流暢，更加入懸疑元素，令人燃起追看意慾。

▲ 全度妍一家的互動溫馨，同時面對各種難題，但沒有過分煽情，看得舒暢。（劇照）

角色充滿反差成笑點

鄭敬淏在劇中飾演一名數學補習天王，因具備教學實力以及擁有帥氣外形，極受家長及學生追捧。不過因長期在高壓備課生活中度過，且曾有一段痛苦過去，令他患上飲食失調，更同時有失眠及營養不良的問題。餓肚子卻吃不下食物的他，發現只有全度妍經營的小菜店美食能夠治癒自己。而全度妍劇中育有一個高二女兒，面對激烈的升學壓力，為了幫女兒實現補習的心願，兩人因而展開一段互取所需的搞笑情緣。

▲ 飾演一眾媽媽配角的演員均為好戲綠葉，各具特色，為劇集加添不少有趣支綫。（劇照）

劇集的笑點幾乎由鄭敬淏包攬，作為名師的他表面上熱情幽默，課堂上妙語連珠，更有一道飛踢招數，是充滿魅力的老師。然而課堂以外的他卻是一名個性傲嬌的「社交障礙者」，不擅與人相處，更因健康問題而成為「柔弱專業戶」，一而再、再而三地被女性輕易摔倒。

看着神勇的明星老師一下子變成柔弱男，這與全度妍直來直往且熱血的性格形成強烈對比，兩人的趣怪互動，使劇情緊湊有趣之餘更爆笑感滿滿，讓人愈看愈有滋味。

記者：王嵐