【明日大嶼】發展局斥「環團」危言聳聽窒礙香港發展　林超英反駁：唯我獨專絕不可取

▲ 人工島模擬圖。（立法會文件）

發展局早前發文表示，有環保團體「立場行先」，就交椅洲人工島項目發表「誤導言論」。前香港天文台台長林超英今日（20日）發文反駁，指有關團體報告闡述基於事實，斥發展局隨意「抹黑」關心香港長遠利益和提出逆耳忠言的團體為「危言聳聽」者，認為發展局理應包容多元意見，才有可能成就圓滿的事業。

林超英指，發展局帖文首先「搞錯」團體的性質，報告由「本土研究社」研究寫成和發表，「本土研究社」是民間研究機構，性質是「智庫」，並非「環保團體」。他又指：「發展局是否火遮眼，連對手（其實是管治香港的合作伙伴）是誰都搞不清楚？」

林超英又表示，報告的闡述基於事實，外國及內地失敗的填海項目的數目是客觀存在的，形容為「立場先行」、「誤導言論」、「抹黑」、「危言聳聽」和「歪論」是不符事實的，是錯誤的。反觀發展局貼文沒有一隻字能夠證明報告裏的「事實」有何錯誤，又不理人家採取嚴謹方法選研究對象，只是埋怨人家把香港人工島項目放在全球大局之內審視，斥應是發展局「立場先行」，隨意「抹黑」關心香港長遠利益和提出逆耳忠言的團體為「危言聳聽」者。

他又引述發展局帖文稱，香港以前有填海成功例子，但過往全是近岸淺海填海嗎，而今次為迴避拉姆薩爾濕地條約6米水深以下海域視為濕地的規定，人工島範圍基本上全超過6米，即是「往深海倒泥沙填海」，與以前「風馬牛不相及」。

林超英稱，為政必須善聽，在任何重大項目的辨證過程中，包容多元意見，才有可能成就圓滿的事業。發展局理應詳細分析研究人家提出的資料，驚惕自己盡量避免重蹈他處失敗的覆轍，而不應因為人家結論不中聽而全盤否定，今次貼文看不到發展局有氣度與全局觀，但見激動和怒氣，甚至教訓本土研究社及其他團體必在它設定的框架內「提出意見」，這是「高高在上」和「唯我獨專」的態度，絕不可取，也在製造原本沒有的人民內部矛盾，是在破壞社會和諧。

他提醒發展局，他曾重複多次向政府指出香港人工島項目違反國家「生態文明建設」指導思想，以及忽視氣候變化海水上升，為香港增添本來沒有的長遠和巨大安全風險，違反防災的最基本常識。政府或發展局至今從未認真回應過，但是這些都是跨世紀的大事，不能不理。

林超英表示，發展局局長應該是有自我意志和思考能力的人，務請好好三思，不能因為以前某位官員決定了推行項目就不顧一切盲目繼續走下去，行事要看大局，識時勢，必須尊重「一國」，不能只講「兩制」。人工島是二三百年時間尺度的大事，細細思量前路才是正道。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津