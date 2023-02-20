【旅行枷鎖】港男遊泰食壽司郎被朋友嘲笑 方健儀：很多人去旅遊有太多枷鎖

▲ 方健儀指，去旅行不如放下枷鎖。

前陣子壽司郎「舔豉油樽」風波震驚全球。實不相瞞，我是落伍的人，此風波發生前兩星期才首次光顧此店，還大鄉里跟網友分享如何等枱2.5小時，如何大胃王上身吃100碟食物（共6個朋友一起戰鬥），引來網友熱烈討論。

其中一位網友說，他早前到泰國旅行時吃壽司郎，因不用排隊，但反而被朋友笑到面黃，稱他去泰國怎麼不吃海鮮或冬蔭公，而傻乎乎吃壽司郎？

我同情這位網友，因為很多人去旅遊有太多枷鎖，認為難得出外，必定要做某些在香港不會做的事，例如去泰國必定瘋狂揼骨，去日本必定血拼，去英國要行博物館至腳軟才回本，你不去不做則被千夫所指。但我們似乎忘記了去旅行就是讓身心自由奔放，理應喜歡做甚麼便做甚麼。

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我分享了4年前獨自坐郵輪到沖繩旅行的往事。一個女子上路，已衝擊着不少人的旅行枷鎖，覺得一個人去十分危險或無聊，但我反而享受一個人的寧靜與沉澱。數天後郵輪在宮古泊岸數小時，船上遊人趕緊坐駁艇上岸遊玩，我則覺得數小時太匆忙，不如在岸邊閒逛。

碰巧遇上一家麥當勞，平日跟朋友到日本根本沒可能吃麥記，因為他們必定嫌棄︰「香港都有麥記，使乜喺日本食？」但當刻我好奇沖繩麥記的咖啡會否更好喝？薯條會否更脆身？於是進店一試，悠閒地靠窗坐了個多小時。從前在ICAC工作時常言道，廉記咖啡是否好喝在乎心情。沖繩麥記咖啡即使跟香港一樣，但放鬆心情喝一口，自然是美味。

朋友們，我們的生活已有太多枷鎖，有機會去旅行時不妨解解鎖，想吃壽司便吃壽司，想吃麥記便吃麥記，別給無謂的說話目光鎖着自己吧！

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全文刊於《晴報》，原題為去泰國食壽司郎被恥笑？