【明星豪宅】陳煒溫馨居所意外曝光　煒哥努力靠自己曾拒前夫贈樓

▲ 朱晨麗在陳煒、陳國強的家作客。

陳煒（煒哥）在去年9月與任職醫生的陳國強結婚，榮升「靚靚人妻」。煒哥早前在情人節上載一張自己捧著鮮花的相片，一臉幸福地分享老公為自己準備的驚喜。

煒哥身處於家中一角自拍，未見愛巢全景，而其好姊妹朱晨麗早前就意外曝光煒哥愛巢的客廳，似乎可以滿足網民們的好奇心！

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陳氏夫婦愛巢曝光

日前，朱晨麗（朱朱）在IG上載在陳國強、陳煒家中作客的相片，並寫道：「今年第一次登門拜訪陳氏家族，Thanks for the hospitality」。她又在微博中寫道：「去閨蜜家做客，第一次帶上我的貓貓去探望陳煒的貓貓，累到回家倒頭便睡」。

眾人坐在客廳的長梳化上合照，可見客廳相當闊落，而整體設計是走簡約、高雅路線，予人舒服的感覺。

從另一張由朱朱上載的相中所見，她是坐在落地玻璃窗前與貓貓玩耍，似乎屋內的採光度是相當不錯的！

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千萬風水樓

在2011年，煒哥以過千萬元買入大埔的風水樓，入市後即因政府宣布重點發展白石角而升值，賺了幾百萬元。

霸氣的煒哥曾拒絕前夫顏志行的好意，未有接受對方提出買樓給她作為撫養費，覺得需要靠自己賺錢買樓。

另外，煒哥於再婚前，曾租住油塘某屋苑，有指煒哥在該屋苑居住時旺名、旺利又旺姻緣。

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