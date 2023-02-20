【活力午餐】活力午餐暫停供應兩日午餐 日式便當自動販賣機推$25學校午餐提供派送服務

▲ 有日式便當自動販賣機宣佈推出$25學校午餐優惠價，並提供派送服務。(受訪者提供圖片)

早前消息宣布「活力午餐」今天(20日)起暫停午飯供應，逾200間中小學午膳大受影響。有主打日式便當自動販賣機宣佈會為全港中小學即時推出$25學校午餐優惠價，並提供派送服務。

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谷之握米自動販賣機與傳統食物售賣機不同，後者一般使用雪櫃保存食物，並以微波爐加熱方式備餐，而自動售賣機的熱鏈技術可令便當溫度一直維持於攝氏60度以上，防止細菌滋生，而在港自設的工場內負責由採購、烹調、包裝、運輸等過程，並受監控，午餐是每日新鮮製造，並已成為衛生署設立的「健康飲食在校園」午膳供應商，可為學校提供午膳安排。

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責任編輯︰王明芳