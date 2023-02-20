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【兒童近視】1歲男嬰近視650度　醫生揭1個關鍵因素若持續惡化恐失明

醫生診症室 12:18 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

1歲男嬰近視650度，醫生揭1個關鍵因素，若持續惡化恐失明。

父母深近視可能會遺傳。近日，内地一名慕姓女子在兒子1歲做視力檢查時，測出其雙眼近視度數，高達600度和650度，而她和老公都是600度左右的深近視患者。醫生判斷該名嬰兒攜帶父母的病理性近視基因，目前未能妥善解決，若問題持續惡化，最後恐怕會失明。

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綜合内地媒體報道，河南鄭州一名1歲男嬰的雙眼，被診斷出600度和650度的近視度數。其父母都是後天性600度左右的深度近視患者，而孩子被檢查出帶有「病理性近視基因」，因此醫生研判孩子可能遺傳了父母的近視基因。

而男嬰在配戴眼鏡後，父母為防止兒子近視度數繼續攀升，不讓孩子吃所有含醣類的食物、不准看電子產品等。但近日她再帶兒子做檢查後，發現其左眼眼軸10個月間增長了1.16毫米，意味著度數至少又增長100度。

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醫生感嘆，沒有見過近視度數增長得這麽快的情況。而孩子年紀太小，無法採取侵入式治療方法，若情況繼續惡化，可致失明危機。

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責任編輯：羅嘉欣

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