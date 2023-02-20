【夫妻關係】「完美先生」公幹3天褲袋藏避孕套　太太發現心碎力數7宗罪

▲ 馬來西亞有名人妻發現老公褲袋藏避孕套，崩潰力數丈夫7宗罪。

家家有本難念的經，馬來西亞有對夫婦在人前是幸福的一對，老公被視為「完美先生」，不過，老婆發現老公外出工作3天後，褲袋留有已開盒的避孕套，老婆心碎老公對她不忠，向電視台主持人力數老公的「真面目」，當中有7宗罪！

褲袋留避孕套出軌

綜合外媒報道，電視台主持人菲德利於17日（上周五）在Twitter分享讀者向他的訴苦內容，一名人妻跟丈夫結婚4年，育有2名孩子，丈夫在人前是「完美先生」，近日人妻忍無可忍，踢爆丈夫的真面目，哭訴丈夫對她不忠和不愉快的婚姻生活。

該人妻表示老公到馬來西亞半島西北部的「吉打」（Kedah）工作3天，由於她要到吉隆坡城中城會展中心的職業展覽找工作，所以沒有隨丈夫同行，沒想到發現他出軌的證據。丈夫3天之後回家，妻子發現他的褲袋裡有一盒已打開使用過的避孕套。

最新影片︰

力數丈夫7宗罪

人妻發現老公出軌的證據，感到很失望，向電視台主持人力數丈夫7宗罪︰

1. 高薪不給家用︰丈夫是高薪的一族，但他每月只給老婆60令吉（約106港元）的家用，等同沒給家用，對老婆和她的家人很吝嗇。老婆沒有工作，每月還要跟丈夫平分繳付房租、水電費和上網費。

2. 借口多多︰老婆向老公提出家用的問題，他總是藉口多多，說自己有很多的負擔。老婆只好被迫跟家人借錢，甚至自己製作糕點來賣幫補家計，為自己和孩子賺生活費。

3. 自戀扮好好先生︰人妻控訴丈夫是個自戀狂，在人前給人感覺是個完美先生，樂於捐錢、溫文有禮，但現實中他對家人是相反。

4. 精神虐待老婆︰人夫喜歡侮辱和精神虐待老婆。人妻大呻「經常對我說，他是我人生中最好的恩賜，而我則是他的掃把星」， 導致太太出現憂鬱。

5. 阻止太太看醫生︰人妻憂鬱，甚至經常出現自殺的念頭，她曾跟丈夫要求說要去看心理醫生，但是丈夫不淮，還說她胡說八道。人妻只能靠為了孩子和自己母親的信念，叫自己堅強起來。

6. 溝通交流不到︰老婆有多次嘗試改變夫妻關係，但夫妻難交流。她申訴很難跟丈夫分享和投訴，因為丈夫總會侮辱她是個懦弱、反應過敏、小題大做等。

7. 不諒解老婆奔喪之痛︰人妻還提到，之前父親去世時，她痛哭馬上回家鄉，回家後心情仍難平伏，丈夫反而叫她不要太情緒化，以致她只能在洗澡時躲在浴室裡偷偷哭泣，出來時更要扮若無其事。

網民力勸離婚

人妻撰寫了很長篇的訊息，將老公的種種不是，一次過向主持人訴說出來。她透露正在努力找工作，已經面試了很多份工作，但都未成功。她想有自己的獨立經濟，有自己的地位，不想被看輕。

有關帖文引起網民的關注，不少網民同情該人妻的遭遇，力勸她離婚離開無恥丈夫，並預祝她早日找到工作。網民斥他一直不是好老公，褲袋藏避孕套只是導火線，不值事主一直與他一起，宜早日脫離苦海。

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責任編輯︰王明芳