【育兒心得】小四女偷$300買文具贈同學　港媽火遮眼做2舉動事後感後悔

▲ 有港媽上網指，小四的女兒偷錢買飲品同文具贈同學，她憤怒火遮眼，對女兒做了一些不智行為，令她極為後悔。

俗語「小時偷針，大時偷金」，有港媽日前在網上發文，指就讀小四的女兒偷了300元，用作買飲品及文具贈送同學。女兒的偷錢行為，令港媽非常嬲怒，火遮眼將女兒的書包掉在地上，更痛斥：「叫佢唔好返屋企，我唔要佢」，事後港媽感到後悔，表示：「非常唔成熟同唔理智，教育方面我真係覺得自己好失敗！」

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該名港媽於facebook群組「荃灣人」發帖，指早前發現小四的女兒偷了她放在家的300元，女兒被媽媽發現後，打算日後用自己的錢歸還，

佢解釋初初係想睇下佢之前嘅零用錢有無喺我櫃桶個文件袋入面，但見係無，不過就見到我有個利市封入面有幾百蚊，佢就攞咗$300，諗住遲啲用自己錢填返條數。

港媽對女兒偷錢的行為感到非常嬲怒又失望，火遮眼下一時情緒失控，對女兒做了不當的行為，

我第一反應就係覺得好大件事，一直覺得偷嘢就係小偷，係好羞恥的行為……我掉咗佢書包落地，叫佢唔好返屋企我唔要佢。

港媽續指，女兒表示偷來的錢是用來請同學飲嘢及買文具，沒有人強迫的，行為全屬自願，

請咗同學飲嘢，買咗幾樣文具俾同學，總之同學話想要乜佢就買乜，佢話純粹係嗰刻覺得個同學好乖，想買俾佢。

港媽懷疑女兒送禮物給同學、朋友是出於渴望結識真心朋友，「我自己覺得佢會有想討好同學仔的行為」，她不知該如何教導女兒，惟有向網民求助，「我真係唔知點樣正確教好佢」。

網民批行為不理智

帖文一出，即掀起網民熱議，不少網民認為港媽向女兒發洩情緒的行為極為不智，對教育毫無幫助，「唔係話叫你唔好罰，但感覺你平時好少同佢溝通，如果你唔借呢次機會學習處理自己情緒同埋教導佢正確觀念，就錯失咗一個良機」、「打打鬧鬧解決唔到問題，而家小朋友係要先了解再糾正返個問題」。

港媽消化完網民意見後，也感到很後悔，承認處理手法不好，「非常唔成熟同唔理智，教育方面我真係覺得自己好失敗」、「我平時真係缺乏同佢溝通，反而係一味指責同鬧，無好好去教佢，真係要認真檢討一下」。她事後再指，已跟女兒溝通，並為其行為向女兒道歉，期望日後能先站於女兒角度思考，與女兒一起學習及成長，「我今日同佢講對佢失望時，佢眼淚就止不住嘩嘩的流，都知道佢係驚同傷心，我會好好同佢傾下，亦都會為我傷害佢的行為同言語而道歉」。

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責任編輯︰王明芳