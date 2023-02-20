【女神視后】李佳芯分享舊照細訴有線回憶　Ali高EQ回應批評盡顯智慧

▲ 女神李佳芯於IG撰寫有線回憶錄。

有線電視早前宣布向政府交還收費電視牌照，停播引來網民勾起不少回憶，當中有線出身的李佳芯昨日（2月19日）於社交平台撰文抒發感受，女神Ali更出賣青澀舊照。

當中有網民留言指，現在Ali予人距離很遠的感覺，仿如只剩「軀殼」一般，不過Ali大方回應，盡顯高EQ。

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體育台女神

Ali於2008年正式加入有線電視，以本名「李嘉馨」任體育台及有線電視娛樂台節目主持，直至2012年約滿，轉投TVB並成功轉型為演員。

帖文開首，Ali稱：「不知多少人，因體育台認識我。」2008年，Ali被分派主持北京奧運，當年的她全沒主持經驗、沒自信、體育知識近乎零，幸好因為學過潛水、騎馬、攀石而被選為四位主持之一。

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拍《空間大改造》長知識

當中她分享採訪奧運的感受：「40多天，從南至北、遊走中國十多個地方記錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。」

其後，Ali這位體育台女神加入娛樂台，更擔任4輯的《空間大改造》主持。

她坦言，拍此節目可以長知識：「怎樣由狹小不便的空間改造成窩心實用的安身之所，除了改造空間，也看到設計師/工匠們改造了自己的心態去貼近求助者。後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令我大開眼界。」

▲ 過檔TVB後奪下視后寶座。（取自instagram）

Ali更分享在有線年代的得著：「4年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。」

她續說：「分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無線，不論多少人認識，人在情在，盼能帶著點點幸運繼續走，附帶重量的步伐無需走得快，就按着節奏走遠。」

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被批有距離感

Ali帖文引來不少網民回響，當中有網民提及：「不過當位置越高，身份越重，往日既妳，變得好像只剩軀殼，距離感好遠，鄰家女孩只剩下“星味”？」，惟該網民強調無論如何，也會支持Ali。

至於Ali即回應該網民：「有距離可以嘗試走近、沒共鳴可以努力建立，今後需要更加努力一起加油。」Ali的回應亦獲不少網民讚好。

另外，Ali稱「按着節奏走遠」，而某網民即回應：「首首歌節奏都唔同，妳確認有節奏跟？每個台都俾咗唔同節奏妳喎！」，Ali即回覆：「愈多節奏愈不應打亂自己的節奏，一起加油。」

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