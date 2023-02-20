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【租置公屋】首派大埔富亨邨中頭獎　港男因一個理由拒接受

親子 12:56 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

一名男網民獲首派大埔富亨邨，卻因為一個原因拒絕接受。

不少家庭輪候公屋多年遙遙無期，一名男網民近日在網上發文表示，獲首派到大埔富亨邨亨榮樓一個特殊單位，他形容「第一次首派就中頭彩」。由於富亨邨亨榮樓屬「租者置其屋計劃」的租置單位，租完可以買，故網民紛紛恭喜他。不過，男網民卻明言會拒絕這個單位。

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該名港男於facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文表示，「第一次首派就中頭彩」，從他上載的房委會「配房通知信」可見，他與家人獲派大埔富亨邨亨榮樓一個特殊情況單位，即是問題單位，每月租金2,185元，若接受編配，更可享一半月租寬減。

男網民獲派大埔富亨邨亨榮樓一個特殊單位。（fb群組「香港公營房屋討論區(FB版)」圖片）

屬租置單位可租可買

帖文引來網民熱議，大批網民留言恭喜樓主，因富亨邨亨榮樓屬「租者置其屋計劃」的租置單位，「租置屋，可以買，正」、「既可租，亦可買，Y3單位最實用」，而且附近配套不錯，「行幾步到商場和巴士總站，亨榮樓下有巴士站，公立醫院和診所近在咫尺，中小學在邨內。」

不過，有網民直言富亨邨的樓齡有32年比較舊，但附近富蝶邨即將入伙，富亨邨的交通配套將會更好，網民認為仍值得入住。可是樓主決定不會接受該單位，「在（再）等嚇（下）……」，相信與單位的「特殊情況」有關，但他未有透露是甚麼特殊問題。

點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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