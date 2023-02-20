【家用問題】月賺5位數給父母400元家用 男子：靠自己撐起一個家不易

馬來西亞1名男子，近日在網上分享每個月開銷清單，稱自己從一個人在吉隆坡打拚，到如今擁有自己單位及一頭家，每月的生活開銷已經高達1.2萬令吉（約2.1萬港元），但每月會給父母200令吉家用（約353港元），他稱，住家裡和吃家裡的人，記得要感恩。

該名男子在網上稱，每月的生活開銷已經高達1.2萬令吉（約2.1萬港元），每年則需花費13.3萬令吉（約23.5萬港元），但他在眾多開銷中，只給父母200令吉家用。

事件引起網民熱議，認為他既然如此重視家人恩情，為何每月只給家人200令吉？

既然都有如此的能力賺取高薪的收入，並且還奉勸他人要懂得感恩，難到每月200令吉足以報答父母的養育之恩？

對此，男子回應稱，給父母多少是心意，畢竟很多人都靠自己撐起一個家。他又稱，目前他的家庭都是獨靠他一人撐起，而妻子更是全職太太，在家全心的照顧小孩。

對於男子的回應，部分網民都認同並感同身受，畢竟現在百物漲價，民眾的經濟負擔越來越重。有網民留言稱，給予父母的開銷主要看心意，200令吉也是錢，而每個人需承擔的開銷不一樣，不能單看表面。

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責任編輯：王明芳