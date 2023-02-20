【健康嘉年華】「中大醫院健康嘉年華」7️大專科主題 展示不同健康知識

▲ 「中大醫院健康嘉年華」有7️大專科主題 。

坐落於港鐵大學站旁的香港中文大學醫院(中大醫院)是一所非牟利、私營教學醫院，由香港中文大學全資擁有。中大醫院自2021年起投入服務後，於首年分階段推出不同的醫療服務，同時引入先進的醫療科技及儀器，提升醫護水平及營運效率，亦一直透過醫院的各個社交平台為大眾發放健康資訊及醫療知識，期望令大眾更注意自己及家人的身體及心靈健康。

今年2 月 25 至26 日，中大醫院將會在馬鞍山新港城中心舉行一連兩日的「中大醫院健康嘉年華」，透過展覽活動將健康帶入社區，一起養成維持健康的習慣！

嘉年華共分7️大專科主題，展示不同的專科健康知識及拆解一些大眾常見的健康迷思，內容包括：腸道內視鏡的操作介紹、給準媽媽的產前產後護理貼士、探討男士女士常見健康迷思、青光眼及常見眼疾的健康資訊、關節置換手術的種類及運動醫學的介紹。活動更設有4️個互動體驗，除了測試大家的敏捷度，亦會展示一些大眾日常不容易接觸到的醫療設備。

一連兩日的活動免費入場，適合一家大細一齊參與及了解更多健康資訊！到場玩遊戲或完成問答更有機會獲贈紀念品，注意健康的您不能錯過！

活動詳情(免費入場)：



日期：2023年2月25-26日 (星期六、日)



時間：上午11時 - 下午7時



地點：馬鞍山新港城中心二樓天幕廣場 [地圖請按此]



網頁：https://bit.ly/CUHKMC_healthcarnival_tp



7️大專科主題：



• 骨科及運動醫學

• 產前產後護理

• 外科手術

• 女士健康

• 男士健康

• 眼睛健康

• 腸道健康



4個互動體驗：



• 展示醫療新科技

• 拆解健康迷思

• 敏捷度測試

• 互動遊戲