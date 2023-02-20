【吃貨橫掃曼谷】落選港姐性感浸Spa晒身材　彭慧中回港發展成上位小花【多圖】

▲ 彭慧中（Phoebe）於《吃貨橫掃曼谷》大晒身材。

TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》雲集「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟「食神」林澄光（Michael）擔任主持，其中一位「女神」彭慧中成為焦點，獲讚擁有一雙大眼睛和Fit爆身材，甚有觀眾緣。

曾就讀於英國名校的彭慧中參加2010年《香港小姐競選》後入行，經常擔任節目主持且偶爾拍劇，備受觀眾愛戴。

【吃貨橫掃曼谷】高海寧嘆Spa享受美食 彭慧中＋陳星妤交換美膚心得【多圖】

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性感歎Spa

高Ling、Phoebe、陳星妤和Michael主持的《吃貨橫掃曼谷》將於明晚（20日）起播放，三位女神首集已大歎Spa，性感登場。

彭慧中指今次歎spa感覺特別，因為以生果及香薰做主題。談到用芒果做massage感覺，星妤直言期待：「芒果再加膠原蛋白，咁咪滑嘟嘟又好香？」

至於高Ling則認為白滑背脊更加重要，所以嘗試了另一款美白spa，先用珍珠末加暖蜜放鬆肌肉，之後再倒上涼涼的泰式米酒收縮毛孔，完事後更獲奉上薑茶暖身，超級滿足。

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回港發展

近年上位的Phoebe成為觀眾討論的熱話，家境富裕的她自中三開始赴英讀書，其後於當地著名學府西倫敦大學雷丁學院暨藝術及設計學校修讀顧客行為及市場學系，不過由於其父親不滿她在當地的夜蒲生活，因而代她報名參選港姐，以此逼她回港。

一度被視為大熱人選的Phoebe最終於八強止步，落選後加入TVB成為旗下藝人，主要擔任節目主持。

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