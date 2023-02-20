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關心妍再上紅館做慈善騷　Jade欲邀基層家庭免費睇騷

娛樂 12:28 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

關心妍再開紅館騷。

關心妍4月將舉行《關心妍Shine妍亮福音慈善演唱會》，日前現身拍攝海報，Jade指今次並非去年個唱「Part 2」， 為演唱會從新製作：「今次我地選擇製作一個善慈演唱會，我有一個妍亮生命慈善基金，第一次在大場地做籌款嘅演唱會，希望可以祝福香港朋友。」

Jade笑言冇諗過會獲批檔期搞騷，製作過程比以往更有難度：「諗住兩三年後先會批到期做演唱會，點知入完表格冇幾耐就真係批咗，仲急過上年嘅騷！過年前啲人話我好瘦要食多啲嘢，一過完年知道要做騷又要Keep翻同戒口。」

為呢次個唱，關心妍拒收歌酬之餘，更自發捐款希望達到目標：「我嘅慈善基金一向都靠我的歌酬同教唱歌去營運，今次仲要捐多啲，暫時目標係有一百萬嘅門票，免費邀請低收入同基層家庭、情緒病患康復者、中學生去睇騷，因為佢地可能未嚟過紅館睇演唱會。」

Jade指過去一直好多圈中人支持基金，計劃「碌卡」邀請到場做嘉賓：「圈中好多朋友都會嚟做嘉賓，但人名就賣個關子先，早排過年我都襯團年聚會同佢地講呢件事，所以呢排同我食飯嘅，你就知我想搵你做嘉賓喇。」

雖然Jade曾舉行多次紅館個唱，但這是香港首個以流行福音歌曲做主題的演唱會，更獲相關團體支持，令她非常緊張：「因為我都想有突破、做啲新嘢，大家可能聽慣我啲悲情歌，但今次演唱會會唱啲開心、正向嘅歌曲。」

提到囡囡心心已為個唱做「預備」，更埋怨媽咪沒帶她影海報：「佢以為自己一定有份做，不停提議唱咩歌，同埋上次打筋抖太好喇，我都唔知佢有冇其他新技能騷到比大家睇。今日影海報出門口，佢好緊張問我去邊，做乜唔帶佢嚟，已經當正自己係嘉賓之一。」關心妍話會教囡囡用利是錢買飛支持，提議佢向身邊啲同學仔為呢個騷籌款。」

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【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

撰文 : TOPick柴犬出動

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