【健康飲食】牧師仿效耶穌禁食40天　第25日因器官衰竭死亡

▲ 牧師仿效耶穌禁食40天，於第25日因器官衰竭死亡。

近日，非洲東部莫桑比克一名39歲牧師，為仿效聖經中記載的耶穌禁食40天，開始不喝水、不吃東西，於禁食第25天時，因急性貧血和器官衰竭入院，最終搶救無效身亡。

▲ 39歲牧師巴拉賈（Francisco Barajah）

綜合外媒報道，「天主聖三福音教會」（Santa TrindadeEvangelical Church）的創立者，是來自非洲東部莫桑比克的39歲牧師巴拉賈（Francisco Barajah），同時他亦是一名法語教師。他因仿效聖經裡面《馬太福音》所記載的「耶穌40天斷食神蹟」，不幸在2月15日，也就是他禁食的第25天，於貝拉（Beira）的一家醫院逝世。

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巴拉賈在送院前的身體狀態已經十分危急。在經歷了25天的斷水斷食之後，他的體重極速下降到無法站立的地步，於是在親屬和信徒的幫助下被緊急送醫。醫生隨即嘗試為巴拉賈灌入流質食物，但可惜爲時已晚，最後因急性貧血和器官衰竭而亡。他的弟弟馬奎斯（Marques Manuel Barajah）則對醫院的診斷提出質疑，並稱哥哥患有低血壓症狀。

報道指出，這並非第一宗因模仿《馬太福音》中，描述耶穌在沙漠中40天只喝水、不吃東西的禁食方法而致死的個案。2015年，津巴布韋一名男子在禁食30天後死亡；2006年，一名英國驗屍官在倫敦發現一位婦女，在進行類似禁食途中死亡。

有「天主聖三福音教會」的成員表示，牧師和信徒的禁食活動很常見，尤其是傳統的基督徒認為「暴食」屬於7宗罪之一，因此會以數天的禁食來懺悔，但時間不會那麼長。

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責任編輯：羅嘉欣