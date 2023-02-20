【家庭悲劇】79歲老婦勒死兒子和妹妹　半年連殺2人揭背後悲慘故事

▲ 79歲老婦半年連殺2人，勒死兒子和妹妹揭背後悲慘故事。

照顧者悲歌層出不窮。日本一名79歲老婦近日被裁定殺人罪判囚7年，原因是她在去年半年内，接連殺死了親生兒子和妹妹。

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綜合日本媒體報道，79歲被告小玉喜久代，家住東京秋留野市一棟兩層小樓。她和丈夫育有3個兒子，家裏曾非常熱鬧。後來，大兒子和二兒子長大後搬走，只剩下47歲的小兒子與退休父母同住。然而，小兒子卻是一名啃老的「宅男」，患思覺失調症及糖尿病，沒有工作能力，每天只在家病態地網購，屢勸不改。

2021年3月，小玉的丈夫突然離世，令維持家中生計的退休金減半，家庭經濟出現困難。同年4月，小兒子網購的包裹再次送到，小玉以父親已離逝為由，勸説兒子別再亂花錢，結果同樣受打擊的兒子，竟將存放在雪櫃的胰島素全部取出，衝回房間注射。企圖自殺但失敗的兒子最後懇求道：

媽，我死不去，求你殺了我吧。

於是，小玉便用長衣將兒子勒死，再報警自首。最後，法院確認案件為「被委托殺人」；法官又考慮到小玉年事已高，獨自承受照顧者壓力，還要承受喪夫喪子之痛，深表同情下准許小玉在7月保釋回家。

保釋期間再殺死妹妹

小玉保釋後，住進了74歲妹妹喜美子家中，距離自己家只有15分鐘步程。然而，妹妹患有精神病，需長期進出醫院，也由小玉照顧。不過，喜美子突然病情惡化，某日在家中突然跌倒，無法走路。據小玉聲稱，喜美子跌至腰部骨折，身體很痛，亦感覺生活痛苦，於是懇求自己：

求你送我去媽那裏吧。

於是，小玉用電線勒死了自己的妹妹。9月20日，小玉打電話報警，並坦言「我殺死了和我住在一起的妹妹」。警方到場將其逮捕，並控以「涉嫌故意殺人」罪。

判囚7年

小玉在保釋2個月期間，以殺死兒子的手法再殺死妹妹，且法醫證實喜美子並無腰部受傷，反有7根肋骨骨折。事出蹊蹺，令網民同情的聲音減少，質疑聲音增多：「有可能讓2個家人相繼委托殺死自己嗎？」、「體驗到了殺人的樂趣，有一就有二。」

2023年2月13日，法官以「没有考慮除殺害以外的解決方法，以為殺害可讓兩人解脫」，裁定小玉有殺人動機，判處殺人罪成；經考慮被告年齡及事件原委後，將其判囚7年。

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責任編輯：羅嘉欣