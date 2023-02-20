【活力午餐停產】爆食物中毒小學家長紛紛送飯　不會再考慮於學校訂餐

▲ 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學。（黃傑偉攝）

衞生署近日再接獲一宗與學校午餐供應商「活力午餐」有關的懷疑食物中毒個案，屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學3名學童在飯後不適，其中1人須送院。詳情即看：【下一頁】

TOPick記者今日（20日）中午到中華基督教會蒙黃花沃紀念小學巡視，發現有不少家長都選擇為子女送飯。

學生家長劉小姐指，兒子不喜歡學校安排的飯盒，所以自己會每日親自送飯到學校，而學校亦容許家長送飯到學校，但小朋友不可以外出或回家午膳。經過今次事件，因憂慮供應商衛生問題，她不會再考慮於學校訂餐。

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學生家長楊伯伯指，孫兒讀小二，以往因為疫情問題不用訂飯盒，之後索性自己送飯到學校給孫仔，認為自行準備飯盒較為衛生與健康，而知道學校飯盒供應商出現問題後，他稱更加不會再考慮在學校訂餐。

有學生家長黃太指，兒子讀小四，因上星期接到通告知道學校有學生午膳後不適，只好自己親自送飯到學校。因不清楚飯盒供應商出現什麼問題，她多少都會擔心，但自己工作忙碌不能每天送飯，只好相信學校可以妥善處理，指若日後有供應商供應飯盒仍然會繼續訂餐。

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記者：黃傑偉