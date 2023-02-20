【藏爆炸品】涉藏製爆炸品原材料　網絡工程師囚40個月官斥行為卑劣

▲ 涉藏製爆炸品原材料，網絡工程師囚40個月官斥行為卑劣。（資料圖片）

44歲網絡工程師涉運送大批化學爆炸物品時被警員截獲，於警誡下承認為1至2萬元酬勞運貨。涉案工程師早前區域法院承認管有爆炸品罪，今（20日）被判監40個月，法官判刑時指，被告以其自以為崇高的理念觸犯法例，屬不分青紅皂白、卑劣及懦夫的行為，法官表示不排除本土恐怖主義地下化，呼籲市民需要小心，「見疑即報」。

被告黃智榮（44歲，網絡工程師）早前承認於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出的近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有爆炸品，即約17.4公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵、約1.8公斤的鎂、約1.2公斤的鋁、35克的硫磺、約1.5公斤的煙火棒、約127克的爆竹、2套無線電遙控。

法官判刑時指，涉案爆炸品距離完成品只有一步之遙，被告明知物品用途而運用，行為與串謀製造爆炸品無疑，若能成功製造遙控土製爆炸品，並放於戲院等地，造成的人命傷亡可想而知。被告求情時亦未有講述犯案原因，交代罪行及反省自己。

法官表示對於要將大好中年人判監深感無奈，認為被告以其自以為崇高的理念觸犯法例，屬不分青紅皂白、卑劣及懦夫的行為。法官指，被告犯案時已年過40歲，應考慮清楚對家人的影響，考慮涉案爆炸品尚未完成，被告主動認罪，判監40個月。

法官判刑後指，雖然反修例運動後，尤其是國安法生效後，社會安全已受保障，但不排除本土恐怖主義地下化，近兩年警方亦破獲不少相關案件，法官呼籲市民需要小心，「見疑即報」。

案情指，被告當日中午於柴灣持尼龍袋登上的士往粉嶺榮福中心，將尼龍袋鎖在馬路欄杆。被告在約10多分鐘後手持行李箱離開榮福中心，警方上前截停後在其尼龍袋搜出防毒面具、手套等，行李箱則找到涉案爆炸品。

被告警誡下承認，有朋友託他運送這些物品，稱可收取1至2萬元酬勞，而涉案物品可賣約15至20萬元。警方隨後發現被告曾於Telegram與不知名人士通訊，被告曾稱「我負責交收，我知係玩具」、「唔會面交，現時太危險」。

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記者：梁錦麟