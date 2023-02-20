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【風再起時】梁朝偉讚林耀聲年青有為　偉仔自揭小時候暗戀經歷

娛樂 13:34 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

梁朝偉以視像形式出席謝票場。

昨日 (2月19日），電影 《風再起時》謝票場再有重量級謝票環節，身在外地的影帝梁朝偉以視像形式出席謝票場，大方回答觀眾多條問題，與觀眾互動逾半小時，令觀眾大感滿足。

昨日的《風再起時》謝票場除有演南江探長的梁朝偉外，出席的還有少年南江林耀聲及導演翁子光。兩代南江同場，令本身是梁朝偉粉絲的林耀聲大感與奮，表示是積了幾輩子的褔份才能夠演這角色。被問到林耀聲的表現，梁朝偉亦大讚林耀聲：「好好呀，年青有為！」。

梁朝偉透過視像解答觀眾問題。

林耀聲觀摩梁朝偉演出

雖然兩代南江在拍攝時並沒對手戲，但因戲中南江燒鋼琴的一幕，會將少年南江的一段重要回憶加插其中，所以兩代南江必須有相當的默契。

林耀聲透露，當時為詳細了解南江心路歷程，所以特意在梁朝偉拍攝時在旁觀摩。

而導演翁子光亦特別喜歡這幕，因為兩代南江的回憶交替，在燒鋼琴時南江的整個身體語言、感情、狀態、節奏、講對白的聲線語調都與少年南江的回憶交融，印象特別難忘。

林耀聲演少年南江。

梁朝偉憶暗戀經歷

《風再起時》加入不少兩大探長的愛情經歷，被問到如何揣摩南江在愛情中的模樣時，梁朝偉自爆：「南江暗戀蔡真的感覺，有點像我小時候暗戀一個女同學的經歷，就是那種收在心底裡，默默看見對方開心已經很滿足的感受。」

他續回憶指：「那時我們住在同一區，每個下午都會經過她住的大廈，偷偷看到她的出現，就會暗自歡喜。我就是將這種默默暗戀的感覺放在南江身上。」

 在謝票場的尾聲大合照環節，梁朝偉更擺出他的招牌心心手勢，與少年南江林耀聲同框比心，冧爆在場觀眾。

撰文 : TOPick柴犬出動

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