【語言發展】與BB說話表情多聲線生動有根據　7招助提升嬰幼兒語言理解力

▲ 語言理解基礎打得好，幼兒若要表達自己的請求時，便會先說他已經明白的說話。

語言理解是明白別人說話（即是口語）的能力。幼兒具備良好的聽力，是語言理解的基本條件。語言理解能力是語言發展其中一項重要能力指標。根據語言發展里程碑，嬰兒聽得明說話，遠比他能說話早得多，有研究發現，嬰兒早在六個月便明白一些物件名稱，換句話說，當嬰兒還未準備說話，已能聽明白不少的日常用語。語言理解基礎打得好，幼兒若要表達自己的請求時，便會先說他已經明白的說話。

溝通環境助提升語言理解

嬰兒能明白多少，跟他在日常生活中聽別人告訴他看見的物件有關，聽到所見的物件名稱次數越多，能明白的詞彙越多。因此，父母多向幼兒描述他身邊的事物，幼兒便更容易明白新詞彙。當然，幼兒所感受的，不只是視知覺的經驗，還有聽、觸、味、嗅知覺等經驗，透過接收不同感覺的經驗，父母同時將幼兒的所見所聞加以描述，重複出現的詞彙令幼兒逐漸發展語言理解。

​伸延以上觀點，鼓勵父母要仔細留意幼兒，形容他當時興趣及注意力所在的事物，就是說明幼兒「現」「在」的事物，「現」是當刻發生的事情，「在」是當場所接收的經驗，這樣，幼兒吸收語言的效果最佳。

​不少有關語言理解治療的研究，證實了改善幼兒的溝通環境是其中有效方法之一，幫助幼兒父母或身邊的照顧者運用合適的溝通策略，如上述所提及的描述方法，讓幼兒在真實的溝通機會中學習，就是提升幼兒語言理解的良方。

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與嬰幼兒說話宜表情多多

與嬰幼兒溝通時，要令你說話的意思更顯明。

1. 嬰幼兒對聲調有變化的說話更專注，短句能夠賦予節奏感，所以嘗試說出合語法的短句，加入抑揚頓挫或生動有趣的聲調能吸引專注力，例如當孩子定睛看街道上的車輛時，你可以說「有架巴士！」

2. 強調重要詞彙，尤其是對嬰幼兒感興趣的事物，稍為拖慢及大聲一點地說；就是當你說「有架巴士！」時，重點會落在「巴士」上。

3. 加上面部表情、手勢、指示動作、展示實物等來顯明說話的意思，例如指住巴士。

4. 重複重要詞彙能幫助嬰幼兒將詞彙配對所指的事物，從而理解詞彙的意思；找機會多說幾遍，例如「有架巴士！巴士開走咗！Bye Bye巴士！」

▲ 由協康會言語治療師設計的「童聽同貼 · 幼兒語言理解訓練」靜電貼遊戲套裝，包含150款靜電貼和五個場景，讓幼兒由淺入深學習不同的詞彙、短語及句子。成人與孩子一邊貼貼紙，一邊理解和跟從口語指令。（圖片︰協康會）

學前孩子重累積詞彙

當進入幼稚園/幼兒園，對幼兒語言理解的要求會大大增加，因此，嘗試讓幼兒在日常生活中理解不同類別的詞彙和語句，有助提升他語言理解能力。

1. 增加詞彙量

介紹幼兒認識新物件名稱時，可將它與已認識的物件並列展示，來突顯未認識的一個，令幼兒更容易將新詞彙配對於新物件上；漸漸幼兒單單聽到那新詞彙，不需要任何額外的幫助，就能夠了解它的意思。

2. 聽從指示

從生活化的簡單口語指示開始，例如「要拖住姐姐」、「收好玩具」，讓幼兒不斷累積經驗，然後父母逐漸加長或加深指示，例如「將公仔放番入房、啲書放番入書包」、「一陣見到表妹，請佢食朱古力同埋玩LEGO」；要增加複雜度，可以在句子中加入不同的概念，如形狀、數量、時間、否定詞等，亦可向幼兒說不同語法的句式，如條件句：「如果你擲（骰）到六，就可以擲多一次。」可透過一些提升語言理解的遊戲作說明及示範，幼兒便能逐漸掌握不同的句式。

3. 促進邏輯推理

當幼兒的基礎認知及語言能力已穩固，父母可以說比喻來向幼兒解釋事物，例如「妹妹食飯好似烏龜咁慢」；想鍛鍊幼兒的語言推理能力，建議與他猜謎語或玩IQ題，例如「爸爸高過哥哥，但係矮過媽媽，邊個最高？」。

原文題為「提升語言理解力 踏出幼兒學習語言第一步」

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撰文︰協康會高級言語治療師 阮杏賢