呂爵安《死屍死時四十四》預告片曝光　導演何爵天有信心突破《正義迴廊》

▲ 《死屍死時四十四》為一部黑色喜劇電影。

黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由憑《正義迴廊》提名《香港電影金像獎》最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，演員陣容包括準影后毛舜筠、鄭中基、呂爵安、柳應廷、黃又南及兩位準影帝楊偉倫及麥沛東等。



《死屍死時四十四》日前獲邀參展今年第18屆《大阪亞洲電影節》並成為開幕電影，將於下月15日舉行全球首映，電影節之總監暉峻創三 (Mr. TERUOKA Sozo) 對本片導演何爵天有高度評價。

他說：「《正義迴廊》是一部悲劇，《死屍死時四十四》是一部喜劇，兩部作品雖然截然不同，但同樣有著具吸引力和說服力的大大小小角色，這就是後起之秀何爵天導演的過人之處。」

▲ 電影《死屍死時四十四》下月15日舉行全球首映。

成《大阪亞洲電影節》開幕電影

電影並將於復活節檔期正式上映，今天（2月20日）發佈首條預告片。這部一反傳統的燒腦新作，意念創新大膽。

戲中故事，通過處理屍體發現事件，保護自家物業樓價，心思慎密而又燒腦的劇本，促使今次戲中不論是年輕演員還是老戲骨，都有令人全新感受的發揮，燃燒出爆笑火花。



《死屍死時四十四》一眾演員，得知電影未上正式上映已成為今年第18屆《大阪亞洲電影節》的開幕電影，心情相當興奮。主演毛舜筠說：「好開心！如果可以成部戲嘅演員同導演監製一齊出席就仲開心!」

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有信心突破《正義迴廊》

鄭中基則表示：「套戲除咗好睇，仲要第一時間睇，希望下一步可以衝出亞洲」又南回應：「希望呢份開心同電影入面嘅訊息可以帶到更多地方。」

Jennifer則表示希能夠將這部香港特色、充滿歡樂的黑色喜劇帶給大阪的觀眾，希望感染到大阪的觀眾一齊笑，又理解到香港人的矛盾之處。

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導演何爵天將親卦大阪出席電影之世界首映，他表示：「多謝《大阪亞洲電影節》選了《死屍死時四十四》作為開幕電影，我感到非常榮幸，希望日本觀眾都會喜歡這部電影。」

何爵天續指：「《死屍死時四十四》是我的第二部作品，上畫時間和首部作品《正義迴廊》相隔不遠，但它們是不同風格和戲種的電影，對我來說是一個新嘗試，今次可以和另一班同樣實力超班的演員和主創人員合作，我自己都很有信心可以突破《正義迴廊》的成績。」

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