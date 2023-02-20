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【靚太廚房】張敬仁拍劇患上驚恐症　「民間港姐」教整幸運曲奇傳遞愛意　

休閒消費 17:19 2023/02/20

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

今集《靚太廚房》張敬仁與Esther教大家自製幸運曲奇。

上月農曆新年祝福說話聽得多，換轉西式會否增添一份新鮮感？今集《靚太廚房》邀來有「民間港姐」之稱的美女演員張敬仁（Kendy）和書法家好友Esther一同教大家如何炮製「幸運曲奇」Fortune Cookies。雖然用料及步驟簡單，但Kendy直言烤焗起來也是一門學問！

Kendy與書法家好友Esther一同炮製幸運曲奇。

【反起跑線聯盟】重新編曲錄製串燒歌　張敬仁翻唱梁詠琪經典歌：好開心和偶像合作

為愛人下廚

Kendy熱愛下廚，不過親自落場的時間不多，每次都是為愛伴及家人「動刀」。她憶起大學時期跟韓國籍男友拍拖，經常為對方炮製家鄉美食：「印象深刻大學有個韓國男友，因為他，這段時間經常煮韓國菜，有部隊鍋、泡菜石鍋飯。」

續指今次因好友Esther善於寫書法，希望將正面且鼓勵性說話送給各位TOPick讀者，故揀選內含有幸運語的Fortune Cookies作是次烹飪主題。

幸運曲奇 Fortune Cookies

材料

蛋（2隻）
水（20g）
冇鹽牛油（30g）
中筋麵粉（60g）
粘米粉（20g）
砂糖（30g）
粟粉（5g）

材料簡單。

步驟一：

先打蛋白，然後將熱溶的牛油和水倒進，再一同攪拌。

步驟二：

將糖、栗粉、粘米粉倒進碗內，而麵粉需過篩處理，令麵粉會變得柔軟。

步驟三：

將第一步預備的液體材料，和第二步的粉狀材料攪拌成糊狀。（貼士：分4次慢慢攪拌，效果更佳。）

步驟四：

用一湯匙份量的粉漿，均勻塗在焗爐紙壓成直徑9cm的圓形，然後放入預熱170度的焗爐進行烤焗8分鐘。

步驟五：

放入幸運語紙條並壓成彎形，烤盤上放涼後便完成。

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「煮飯仔」增進感情

Kendy指，幸運曲奇材料和食譜簡單，但其實製作過程絕不容易，尤其最後放入幸運語紙條壓形的步驟。她初時試製也經歷2、3次失敗的作品，而男朋友則充當「白老鼠」做試食專員，好吃與否都會通通吃光，不做「大嘥鬼」。

她說：「下廚必定經歷失敗，試多幾次才成功。男友很好，即使我煮得不好甚至失敗的時候，他也會試吃，然後給予意見。」

Kendy男友充當私人「試食專員」做白老鼠。

Kendy透露，男友下廚比自己叻，晚飯大多數交由對方主理，她則負責買餸、準備食材、洗碗等的工作，兩人分工合作。她認為玩「煮飯仔」是維繫感情的好活動，讓大家多些時間相處和聊天，每次她都樂在其中：

前前後後準備過程至開動煮飯需要數小時，然後大家一邊用餐一邊看電影，有時更會開紅酒伴餐，整個過程十分享受。

由於男友是「意粉控」，她幾乎每次都整意粉，尤其最愛吃卡邦尼，成為Kendy拿手菜式。

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【反起跑線聯盟】靠演戲戰勝驚恐症　張敬仁曾反鎖瞓浴室：個心像穿了個洞

拍劇患上驚恐症

現年35歲的張敬仁（Kendy）於2013年參加香港小姐競選，最終以大熱姿態落選，獲網民封為「民間港姐」稱號。比賽後她未有簽約無綫，反而勇敢向外闖，於2019年簽約成為黃百鳴的電影公司旗下藝人。

參演過多部電影及ViuTV電視劇拍攝，包括《賤民20》、《反起跑線聯盟》、《詭探前傳》、《冥冥之中》等。

其中，Kendy約5、6年前拍攝懸疑驚慄劇《詭探前傳》及靈探節目，情緒一度受陰暗氛圍影響，患上驚恐症，最後靠看書和冥想自療。

最新影片推介：

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責任編緝：馮雪怡

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