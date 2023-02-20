【面斥不雅】旺角街頭小便城隧轉車站大解　網民認出疑是同一怪異男所為

▲ 同一名男子旺角街頭小便，再在城隧轉車站大解。

當眾便溺面斥不雅，更隨時是違法行為。近日有網民接連分享，在旺角街頭有一名男子除褲隨地小便；而湊巧亦有人拍到一名男子，在城門隧道轉車站旁疑似大解。網民認出該名男子身穿同一款式褲子，體型、髮型也相近，懷疑是同一人所為。

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近日有網民接連在不同Facebook群組發布照片，相中可見一名身穿綠色外套、黃色上衣、黑色藍色相間運動褲的男子，把口罩拉下，並疑似當街除褲小便，行為惹人觸目。

未幾，有網民之後亦在2月18日於Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指實時在城門隧道轉車站位置，拍到一名男子彎腰疑似在草地大解，並指對方「有臨時廁所都唔去」及「唔洗手」，行徑令人觸目。

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帖文引來網民熱烈討論，有網民留言批評「不知所謂」、「隔住mon都覺得好臭」、「苦了清潔工」、「同狗無分別嗎？錯喇，狗都有主人善後呢個無。衰過隻狗！」但也有網民稱「如果食錯野忽然攪肚痛，有時真係忍唔到。」有網民就認為，在城隧大解的男子與旺角小便的男子十分相似：「咁似佢嘅，係咪同一人？？」亦有網民認出二人身穿同一款褲子。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款五千元，再犯則更可被罰款一萬元。

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責任編輯：羅嘉欣