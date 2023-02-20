  • 24°C
香港時間 : 2023220日 (週一) 14:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【面斥不雅】旺角街頭小便城隧轉車站大解　網民認出疑是同一怪異男所為

健康 13:52 2023/02/20

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

同一名男子旺角街頭小便，再在城隧轉車站大解。

當眾便溺面斥不雅，更隨時是違法行為。近日有網民接連分享，在旺角街頭有一名男子除褲隨地小便；而湊巧亦有人拍到一名男子，在城門隧道轉車站旁疑似大解。網民認出該名男子身穿同一款式褲子，體型、髮型也相近，懷疑是同一人所為。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】小朋友幾歲要睇牙？　牙醫建議不要等到痛才看

近日有網民接連在不同Facebook群組發布照片，相中可見一名身穿綠色外套、黃色上衣、黑色藍色相間運動褲的男子，把口罩拉下，並疑似當街除褲小便，行為惹人觸目。

未幾，有網民之後亦在2月18日於Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指實時在城門隧道轉車站位置，拍到一名男子彎腰疑似在草地大解，並指對方「有臨時廁所都唔去」及「唔洗手」，行徑令人觸目。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

帖文引來網民熱烈討論，有網民留言批評「不知所謂」、「隔住mon都覺得好臭」、「苦了清潔工」、「同狗無分別嗎？錯喇，狗都有主人善後呢個無。衰過隻狗！」但也有網民稱「如果食錯野忽然攪肚痛，有時真係忍唔到。」有網民就認為，在城隧大解的男子與旺角小便的男子十分相似：「咁似佢嘅，係咪同一人？？」亦有網民認出二人身穿同一款褲子。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款五千元，再犯則更可被罰款一萬元。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 環境衞生 網絡熱話 Facebook群組 旺角

最高瀏覽

【離世預感】深夜探13歲寄宿兒子翌日急病離世　父子車內聊天成最後一面
14:25 2023/02/19
【離世預感】深夜探13歲寄宿兒子翌日急病離世　父子車內聊天成最後一面
【幼童墮樓】觀塘華峰園女童5層高處墮下　昏迷送院搶救不治
20:52 2023/02/19
【幼童墮樓】觀塘華峰園女童5層高處墮下　昏迷送院搶救不治
【急性血癌】26歲男子洗澡發現胸口有紫斑　求醫證患血癌只餘下3周壽命
12:22 2023/02/18
【急性血癌】26歲男子洗澡發現胸口有紫斑　求醫證患血癌只餘下3周壽命